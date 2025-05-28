Opera, yapay zeka tabanlı yeni tarayıcısı Neon'u duyurdu

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Tam Boyutta Gör Opera, yapay zeka tabanlı tarayıcısı Neon'u duyurdu. Şirket, Neon'u bağlamsal farkındalığa sahip ve kullanıcıların adına araştırma, içerik üretme ve tasarlama gibi görevleri gerçekleştiren bir "ajan tabanlı tarayıcı" olarak tanımlıyor.

Opera'nın kıdemli yapay zeka ürün direktörü Henrik Lexow, şirketin basın bülteninde "Yapay zekanın interneti kullanma şeklimizi temelden değiştirebileceği ve tarayıcıda her türlü görevi gerçekleştirebileceği bir noktadayız. Opera Neon bunu kullanıcılarımızın parmak uçlarına getiriyor." diyerek Neon'un önemini vurguladı.

Opera Neon'un yetenekleri neler?

Opera, Neon'un oyunlar, raporlar, kod parçacıkları ve web siteleri yapabileceğini ve kullanıcı çevrimdışı olduğunda bile birden fazla görev üzerinde çalışabileceğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bunun dışında Neon, Microsoft'un Copilot ve OpenAI'nin Operator'ünde bulunanlara benzer yapay zeka araçları sunuyor. Şirket, Neon kullanıcılarının web'de arama yapmak, soruları yanıtlamak ve açık web sayfalarından bağlamsal bilgiler almak için bir sohbet botu arayüzü kullanabileceğini söylüyor.

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Neon ayrıca, kullanıcıların alışveriş, çevrimiçi formları doldurma ve etkinlik veya konaklama rezervasyonu yapma gibi rutin web görevlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan, Opera'nın daha önce Mart ayında tanıttığı "Tarayıcı Operatörü" (Browser Operator) isimli bir yapay zeka ajanına da sahip. Opera, aracın gizliliği ve güvenliği korumak için tarayıcıda yerel olarak web sayfası içeriğiyle etkileşime girdiğini söylüyor.

Opera Neon, şirketin 2017 yılında duyurduğu ve fazla ilgi görmeyen ilk Neon tarayıcısından tamamen farklı bir vizyona sahip. 2017'deki deneme, ürünün yeterince gelişmiş olmaması nedeniyle başarız olmuştu.

Opera, Neon'un ne zaman piyasaya sürüleceğini veya ne kadara mal olacağını açıklamadı, ancak premium bir abonelik gerektireceğini belirmekle yetindi. Bu nedenle, şimdilik tarayıcının yeteneklerini görme şansına sahip değiliz.

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Opera, yapay zeka tabanlı yeni tarayıcısı Neon'u duyurdu

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