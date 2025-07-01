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    Opera VPN Pro, daha yüksek hız ve daha güçlü korumayla yenilendi

    Opera, ücretsiz VPN sunan ilk internet tarayıcılarından biri. Bedava VPN'in özelliklerini yeterli bulmayan kullanıcılar için de Opera VPN Pro mevcut. Şirket, Pro sürümün iyileştirildiğini söylüyor.

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    Opera, ücretli VPN hizmetinin (Opera VPN Pro) daha yüksek hızlar, daha fazla özellik, daha fazla konum ve diğer geliştirmelerle güncellenmiş sürümünü yayınladı.

    Opera VPN Pro neler sunuyor?

    Opera VPN Pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    Opera VPN Pro, cihaz genelinde bir VPN hizmeti; yani yalnızca Opera’da etkili değil, tüm internet trafiğiniz VPN üzerinden yönetiliyor. Opera One, Opera GX ve Android için Opera aracılığıyla 6 cihaza kadar (Windows, macOS ve Android) destekliyor.

    Yenilenen Opera VPN Pro, açık kaynak Lightway protokolüyle dünya genelinde 48 konumdan daha yüksek hızlarda bağlantı kuruyor. Varsayılan olarak etkinleştirilen post-kuantum koruması sayesinde daha iyi güvenlik ve güvenilirlik vadediyor. Opera ayrıca log tutmama politikasına bağlı kalmaya devam ediyor ve çok istenen özellikler dahil olmak üzere daha fazla iyileştirme sunmayı vadediyor.

    Opera VPN Pro aboneliği ne kadar?

    Opera, ücretsiz VPN’i sunmaya devam ediyor. Opera VPN Pro, aylık 8 dolar, yıllık 48 dolar olarak ücretlendiriliyor. Opera, mevcut VPN Pro kullanıcıları için sorunsuz geçiş sağlanacağını söyledi. Masaüstünde tarayıcıyı yeniden başlatmak, mobilde tarayıcıyı güncellemek yeterli olacak.

    Kaynakça https://blogs.opera.com/desktop/2025/07/opera-revamped-vpn-pro-lightway/ https://www.opera.com/tr/features/vpn-pro/vpn-pricing-plan#subscriptions
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