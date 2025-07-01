Opera VPN Pro, daha yüksek hız ve daha güçlü korumayla yenilendi

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Tam Boyutta Gör Opera, ücretli VPN hizmetinin (Opera VPN Pro) daha yüksek hızlar, daha fazla özellik, daha fazla konum ve diğer geliştirmelerle güncellenmiş sürümünü yayınladı.

Bu listedeki VPN uygulamalarını kullanırken dikkatli olun! 1 gün önce eklendi

Opera VPN Pro neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Opera VPN Pro, cihaz genelinde bir VPN hizmeti; yani yalnızca Opera’da etkili değil, tüm internet trafiğiniz VPN üzerinden yönetiliyor. Opera One, Opera GX ve Android için Opera aracılığıyla 6 cihaza kadar (Windows, macOS ve Android) destekliyor.

Yenilenen Opera VPN Pro, açık kaynak Lightway protokolüyle dünya genelinde 48 konumdan daha yüksek hızlarda bağlantı kuruyor. Varsayılan olarak etkinleştirilen post-kuantum koruması sayesinde daha iyi güvenlik ve güvenilirlik vadediyor. Opera ayrıca log tutmama politikasına bağlı kalmaya devam ediyor ve çok istenen özellikler dahil olmak üzere daha fazla iyileştirme sunmayı vadediyor.

Opera VPN Pro aboneliği ne kadar?

Opera, ücretsiz VPN’i sunmaya devam ediyor. Opera VPN Pro, aylık 8 dolar, yıllık 48 dolar olarak ücretlendiriliyor. Opera, mevcut VPN Pro kullanıcıları için sorunsuz geçiş sağlanacağını söyledi. Masaüstünde tarayıcıyı yeniden başlatmak, mobilde tarayıcıyı güncellemek yeterli olacak.

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Opera VPN Pro artık daha hızlı ve daha güvenli bağlantı sunuyor

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