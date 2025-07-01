Opera VPN Pro, daha yüksek hız ve daha güçlü korumayla yenilendi

Opera VPN Pro neler sunuyor?
Yenilenen Opera VPN Pro, açık kaynak Lightway protokolüyle dünya genelinde 48 konumdan daha yüksek hızlarda bağlantı kuruyor. Varsayılan olarak etkinleştirilen post-kuantum koruması sayesinde daha iyi güvenlik ve güvenilirlik vadediyor. Opera ayrıca log tutmama politikasına bağlı kalmaya devam ediyor ve çok istenen özellikler dahil olmak üzere daha fazla iyileştirme sunmayı vadediyor.
Opera VPN Pro aboneliği ne kadar?
Opera, ücretsiz VPN’i sunmaya devam ediyor. Opera VPN Pro, aylık 8 dolar, yıllık 48 dolar olarak ücretlendiriliyor. Opera, mevcut VPN Pro kullanıcıları için sorunsuz geçiş sağlanacağını söyledi. Masaüstünde tarayıcıyı yeniden başlatmak, mobilde tarayıcıyı güncellemek yeterli olacak.Kaynakça https://blogs.opera.com/desktop/2025/07/opera-revamped-vpn-pro-lightway/ https://www.opera.com/tr/features/vpn-pro/vpn-pricing-plan#subscriptions Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: