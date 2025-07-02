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    Opera tarayıcı, yerleşik çeviri özelliği kazandı

    Opera, masaüstü tarayıcısını güncelledi. Opera 120 sürümü, Türkçeyi de destekleyen yerleşik çevirici, bölünmüş ekran geliştirmeleri ve birkaç etkili yeni özellik getiriyor.

    Opera 120 güncellemesi çıktı indir Tam Boyutta Gör
    Opera 120 güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm, çökmeler, kullanıcı arayüzündeki ufak teknik sorunlar ve çeviri hataları için düzeltmelerin yanı sıra kararlılık ve performans iyileştirmeleri getiriyor. En önemlisi de web sayfalarını doğrudan tarayıcıdan çevirmeyi her zamankinden daha kolay hale getiren yeni Çevirici.

    Opera 120 sürüm yenilikleri

    Opera 120 yeni özellikler Tam Boyutta Gör

    • Opera Translate: Yerleşik çevirici
    • Sekme Adasında Bölünmüş Ekran modu
    • Parola Yöneticisi için yeni tasarım

    Yerleşik çevirici, kullanıcıların üçüncü parti eklenti yüklemek zorunda kalmaması anlamına geldiği için Opera için çok önemli. Opera kullanıcılarının yabancı dildeki web sitelerini biraz daha kolay okuyabilmeleri anlamına da geliyor. Opera, çevrilen bilgilerin herhangi bir üçüncü tarafa gönderilmediğini, en katı gizlilik düzenlemelerine tabi olduğunu söylüyor.

    Bölünmüş ekran geliştirmelerine gelince, bölünmüş ekran modundayken artık araç çubuğu kullanılabiliyor ve ekranı bölen iki sekme, sekme adasının bir parçası. Opera, bunların kullanıcıların bölünmüş ekranda en çok görmek istediği özellikler olduğunu söylüyor.

    Yerleşik çevirici güzel olsa da, Opera bu noktada çok geride kaldı. Chrome, Edge, Safari ve Firefox'ta yerleşik çeviri araçları var. Opera 120, Windows, macOS ve Linux için indirilebilir.

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