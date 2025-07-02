Opera tarayıcı, yerleşik çeviri özelliği kazandı

Opera 120 sürüm yenilikleri
- Opera Translate: Yerleşik çevirici
- Sekme Adasında Bölünmüş Ekran modu
- Parola Yöneticisi için yeni tasarım
Yerleşik çevirici, kullanıcıların üçüncü parti eklenti yüklemek zorunda kalmaması anlamına geldiği için Opera için çok önemli. Opera kullanıcılarının yabancı dildeki web sitelerini biraz daha kolay okuyabilmeleri anlamına da geliyor. Opera, çevrilen bilgilerin herhangi bir üçüncü tarafa gönderilmediğini, en katı gizlilik düzenlemelerine tabi olduğunu söylüyor.
Bölünmüş ekran geliştirmelerine gelince, bölünmüş ekran modundayken artık araç çubuğu kullanılabiliyor ve ekranı bölen iki sekme, sekme adasının bir parçası. Opera, bunların kullanıcıların bölünmüş ekranda en çok görmek istediği özellikler olduğunu söylüyor.
Yerleşik çevirici güzel olsa da, Opera bu noktada çok geride kaldı. Chrome, Edge, Safari ve Firefox'ta yerleşik çeviri araçları var. Opera 120, Windows, macOS ve Linux için indirilebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: