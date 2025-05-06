Opera, mobil tarayıcısına gelişmiş sekme yönetimi getirdi

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Tam Boyutta Gör Norveç merkezli tarayıcı geliştiricisi Opera, Android platformundaki tarayıcısı için kapsamlı bir güncelleme duyurdu. Opera Android Sürüm 89 ile birlikte, kullanıcıların çoklu sekmeleri daha etkili şekilde organize edebilmesini sağlayan gelişmiş bir sekme yönetim sistemi sunuluyor. İlgili güncelleme halihazırda sunulmaya başlandı ve Play Store’dan indirilebilir.

Sekme Adaları ile daha düzenli bir deneyim

Tam Boyutta Gör Güncellemenin en dikkat çekici yeniliklerinden biri “Sekme Adaları” (Tab Islands) özelliği oldu. Kullanıcılar artık ilgili sekmeleri gruplayarak adeta birer "sekme klasörü" oluşturabiliyor. Bir sekmeye uzun basıp başka bir sekmenin üzerine sürükleyerek manuel olarak oluşturulan bu adalar, kullanıcıya isimlendirme ve yeniden konumlandırma imkânı da tanıyor. Ayrıca, bir bağlantıyı yeni sekmede açarken sistem otomatik olarak ilgili sekmeleri gruplayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Opera Android 89 ile birlikte, sekme galerisinde kullanıcı tercihlerine göre özelleştirilebilen üç farklı görünüm seçeneği geliyor: döngü (carousel), ızgara (grid) ve liste (list) düzenleri.

Kapatılan sekmelere kolay erişim

Tam Boyutta Gör Tarayıcıda yanlışlıkla kapatılan sekmelere ulaşmak da artık çok daha pratik. Yeni “Yakın Zamanda Kapatılan Sekmeler” özelliği sayesinde kullanıcılar, son 100 sekmeye kadar erişim sağlayabiliyor. Tek bir dokunuşla daha önce ziyaret edilen sayfalar veya Sekme Adaları geri getirilebiliyor.

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Çok sayıda sekme açıkken aradığını bulmakta zorlanan kullanıcılar için sekme arama fonksiyonu da sisteme entegre edildi. Tarayıcının sağ üst köşesindeki büyüteç simgesine dokunarak, anahtar kelimelerle istenilen sekme bulunabiliyor. Ayrıca sesli içerik barındıran sekmeler için özel bir “sessize alma” düğmesi de kullanıcıların kontrolüne sunulmuş durumda.

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