Opera'da kan değişikliği, CEO görevi bırakıyor

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Opera tepe yöneticisi Jon Von Tetcher

Popüler internet tarayıcısı Opera'nın tepesindeki isim değişiyor. Şirket kurulduğundan beri yani 1995'ten bu yana tepe yöneticisi (CEO) olarak görev yapan aynı zamanda şirketin kurucu ortaklarından olan Jon von Tetchner, koltuğunu Lars Boilesen'e bırakıyor. Opera'ya 2005 yılında katılan ve ticari operasyonlardan sorumlu yönetici olarak çalışan Boilesen görevine bundan böyle CEO olarak devam edecek.

Opera'ya katılmadan önce Alcatel-Lucent ve Tandberg gibi firmalarda önemli görevler alan Boilesen, bundan sonraki görevinde Opera'nın yeniden yapılanması ve şirketin daha iyi noktalara gelmesi için çaba gösterecek. CEO koltuğunu bırakan Jon von Tetchner ise kurucusu olduğu Opera'yı bırakmayarak, strateji ve bağımsız yapı birimi altında şirket için çalışmaya devam edecek.