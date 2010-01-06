Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opera'da kan değişikliği, CEO görevi bırakıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,6b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Opera'da kan değişikliği, CEO görevi bırakıyor
Tam Boyutta Gör

Opera tepe yöneticisi Jon Von Tetcher

Popüler internet tarayıcısı Opera'nın tepesindeki isim değişiyor. Şirket kurulduğundan beri yani 1995'ten bu yana tepe yöneticisi (CEO) olarak görev yapan aynı zamanda şirketin kurucu ortaklarından olan Jon von Tetchner, koltuğunu Lars Boilesen'e bırakıyor. Opera'ya 2005 yılında katılan ve ticari operasyonlardan sorumlu yönetici olarak çalışan Boilesen görevine bundan böyle CEO olarak devam edecek.

Opera'ya katılmadan önce Alcatel-Lucent ve Tandberg gibi firmalarda önemli görevler alan Boilesen, bundan sonraki görevinde Opera'nın yeniden yapılanması ve şirketin daha iyi noktalara gelmesi için çaba gösterecek. CEO koltuğunu bırakan Jon von Tetchner ise kurucusu olduğu Opera'yı bırakmayarak, strateji ve bağımsız yapı birimi altında şirket için çalışmaya devam edecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
C@r@nthir 9 yıl
Opera ne yazık ki yıllardır daha firefox anasının karnındayken çok kaliteli tarayıcılar yapmasına rağmen hakettiği yere ulaşamıyor. Bence bunun sebebi de arkasında yeterli maddi gücün olmaması ve bu nedenle reklam yapılamaması. Çoğu kullanıcı Opera diye bir şeyden habersiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kara duman 9 yıl
ben operayı yıllardır zevkle kullanıyorum ama kullanım oranları neden artmıyor insanlar neyini beğenmiyor anlayamıyorum yıllardır internet kullanıp operanın adını duymamış çok kullanıcı var gerçi tarayıcının ne olduğunu bilmeyen internete sadece ie ile girildiğini zanneden bol kullanıcılar içinde ne olabilirki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim