Opera Neon: AI tarayıcı artık kullanıcılarla buluşuyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Opera, yapay zeka odaklı yeni tarayıcısı Neon’u piyasaya sürüyor. Tarayıcı, kullanıcıların AI komutlarıyla uygulama oluşturmasına ve tekrarlanabilir komutlar hazırlamasına olanak tanıyan “cards” özelliğini içeriyor. Bu adım Opera’yı, Perplexity ve The Browser Company gibi ajan (agent) tabanlı tarayıcılar geliştirmeye çalışan şirketler arasına katıyor.

Aylık 19,90 dolar

Opera, Neon üzerinde çalıştığını ilk kez Mayıs ayında duyurmuş ancak tarayıcı o dönemde yalnızca kapalı önizleme aşamasındaydı. Ancak Neon'un yapay zeka destekli özellikleri ücretsiz değil. Opera Neon, öncelikle ileri düzey kullanıcıları hedefleyen abonelik tabanlı bir premium tarayıcı olarak konumlanıyor. Opera Neon’un fiyatı ise aylık 19,90 dolar. Şimdilik davetiye usulüyle ilerleniyor.

Yapay zeka özellikleriyle dolu

Tam Boyutta Gör Neon’un öne çıkan özelliklerinden ilki Tasks. Bu özellik, açık sekmelerin bağlamını anlayarak -ister bir belge, bir web sayfası ya da bir arama olsun- bilgi topluyor ve gerçekleştirmek istediğiniz işlemleri yerine getiriyor.

Neon’un en dikkat çekici özelliklerinden biri de Cards. Kullanıcılar, sık kullandıkları komutları kaydederek her seferinde baştan yazmak zorunda kalmıyor. Ayrıca Cards’ları birleştirip daha karmaşık görevler için zincirleyebiliyorlar. Kartlar ayrıca topluluk tarafından yüklenen kartların Cards mağazasında bulunup kaydedilmesine de olanak tanıyor.

Bir diğer özellik olan Neon Do, ajan tabanlı tarama işlevini sunuyor ancak ilginç bir ayrıntı ile. Burada arama bulutta değil, mevcut tarayıcı oturumunuzda çalışıyor. Bu sayede Neon Do, kullanıcıların halihazırda giriş yapmış olduğu platformları kullanabiliyor, verileri gerçek bağlamdan toplayabiliyor ve verilen görevi yerine getirebiliyor. Kullanıcılar, Neon Do ile görev sırasında etkileşimde bulunabiliyor veya istedikleri noktada kontrolü devralabiliyorlar.

Bunların dışında Make özelliği, kullanıcının ihtiyaç ve taleplerine göre küçük uygulamalar oluşturabiliyor. Chat ise kullanıcının görüntülediği web sayfasının bağlamına göre Neon ile etkileşime girmesini sağlıyor.

