Google’ın yapay zekası Gemini, Opera tarayıcısına entegre ediliyor

Opera'nın Composer AI isimli yapay zeka motoru, kullanıcı sorgularını analiz ederek hangi dil modelinin kullanılacağına karar verebiliyor. Gemini entegrasyonu sayesinde Opera artık kullanıcılarına en güncel ve en kapsamlı bilgileri yüksek performansla sunabilecek.
Deneysel özellikler test ediliyor
Google ile kurulan ortaklık Aria'nın yeni deneysel özellikler sunmasına da olanak tanıyor. Opera One Developer sürümüne sahip olan kullanıcılar, Google Imagen 2 modelini temel alan yeni görüntü oluşturma özelliğini ücretsiz olarak deneyebilirler.
Tüm bunlara ek olarak Aria, arama sorgularına sesli yanıtlar verebilecek. Söz konusu yeni özelliklerin şu anda test aşamasında olduğunu hatırlatalım. Yapılan denemeler iyi sonuç verirse Opera tarayıcısının normal sürümünü kullanan herkesin kullanımına sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.