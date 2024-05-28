Google’ın yapay zekası Gemini, Opera tarayıcısına entegre ediliyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Opera tarayıcısındaki yerleşik yapay zeka asistanı Aria, hali hazırda OpenAI tarafından geliştirilen bir dil modelini kullanıyordu. Bununla yetinmeyen şirket Gemini yapay zeka modellerini Aria'ya entegre etmek için Google Cloud ile de bir iş birliği yaptı.

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Opera'nın Composer AI isimli yapay zeka motoru, kullanıcı sorgularını analiz ederek hangi dil modelinin kullanılacağına karar verebiliyor. Gemini entegrasyonu sayesinde Opera artık kullanıcılarına en güncel ve en kapsamlı bilgileri yüksek performansla sunabilecek.

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Deneysel özellikler test ediliyor

Google ile kurulan ortaklık Aria'nın yeni deneysel özellikler sunmasına da olanak tanıyor. Opera One Developer sürümüne sahip olan kullanıcılar, Google Imagen 2 modelini temel alan yeni görüntü oluşturma özelliğini ücretsiz olarak deneyebilirler.

Tüm bunlara ek olarak Aria, arama sorgularına sesli yanıtlar verebilecek. Söz konusu yeni özelliklerin şu anda test aşamasında olduğunu hatırlatalım. Yapılan denemeler iyi sonuç verirse Opera tarayıcısının normal sürümünü kullanan herkesin kullanımına sunulacak.

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Google’ın yapay zekası Gemini, Opera'ya entegre ediliyor