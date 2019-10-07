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    Opioid kullanımını tespit eden nefes testi geliştirildi

    Kaliforniya Üniversitesinde görev yapan araştırmacılar, nefes yoluyla yapılan bir test sayesinde opioid ilaç kullanımını ortaya çıkarmanın yolunu buldular. Test emniyet güçlerince de kullanılabilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Opioid kullanımını tespit eden nefes testi geliştirildi
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    Kaliforniya Üniversitesinde görev yapan araştırmacılar, nefesteki alkol oranını ölçen alkol metre benzeri bir testi opioid ilaç kullanımını ortaya çıkarmak için de geliştirdiler.

    Opioidler nedir?

    Opioidler, haşhaştan elde edilen bir ilaç grubudur. Öncelikle analjezik (ağrı kesici) olarak kullanılırlar. Ağrı kesici özelliğinin yanı sıra çoğu opioidler; öfori (mutluluk, coşku) ve sedasyon (yatışma) hissi verir. Yan etkiler, uyuşturucu kullanımında ilaçları popüler hale getirir. (Kaynak) (Ek okuma)

    Araştırmacıların geliştirdiği test farklı kullanım senaryoları sunması açısında önem arz ediyor. Çalışmada yer alan bilim insanları Profesör Cristina Davis ve Michael Schiv’e göre söz konusu yöntem hem doktorlar hem de emniyet güçleri tarafından kullanılabilir.

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    Test, opioid ilaç dozajlarının doğru oranda alınıp alınmadığının ve farklı ilaçlar ile kullanılıp kullanmadığının kan testine ihtiyaç duymadan anlaşılmasını sağlayabiliyor. Benzer şekilde, söz konusu ilaçların reçetesiz bir şekilde uyuşturucu maksatlı alınıp alınmadığının anlaşılmasında da emniyet güçlerinin idmanına yetişebiliyor.

    İşlemin gerçekleşmesi için şahısların özel bir örnek toplama aletine üflemeleri gerekiyor. Bunun sonucunda nefesteki damlacıklar yoğunlaştırılıyor ve bir dondurucuya konuluyor. Daha sonra Davis ve ekibi, kütle spektrometrisi (atomlardan, moleküllerden, radikallerden veya bunların karışımlarından iyonlar meydana getiren ve sonra da bu iyonları kütle/yük (m/e) oranlarına göre ayırıp ayrı ayrı saptayan cihaz) marifetiyle örneklerdeki opioid izlerini ortaya çıkarıyor.

    Araştırma ekibi, damardan ağrı kesici verilen hastalarla yaptıkları testlerde kendi geliştirdikleri yöntemin işe yaradığını gözlemlemiş. Yetkililer, henüz geniş gruplarla denemeler yapılmadığı için bahse konu testin onaylanma sürecinin zaman alacağını belirtmiş.

    Davis ve ekibi ise boş durmamaya kararlı görünüyor. Ekip, grip ve turunçgil yeşillenme (bir böcek türü tarafından yayılan ve ağaçların yeşil renkte acı tatta meyve vermesini sağlayan hastalık) hastalıkları için benzer testler geliştirebileceğini düşünüyor.



    https://interestingengineering.com/researchers-develop-breath-test-for-opioids Yorum Yaz
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