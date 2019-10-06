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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kitty Hawk’ın yeni uçan arabası, 160 km menzile sahip

    Google’ın kurucu ortaklarından Larry Page’in de desteklediği uçan araba tasarımcısı Kitty Hawk, Project Heavyside adı verilen aracını tanıttı. Araç 160 km menzille geliyor.
    5 gün
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    8
    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Kitty Hawk’ın yeni uçan arabası, 160 km menzile sahip
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    Uçan araba üretmek için kolları sıvayan girişimlerden biri de Kitty Hawk isimli firma. Şirketin daha önce duyurusunu yaptığı iki adet uçan arabanın üzerine gelen üçüncü uçan araba duyurusu sessizliği ile öne çıkıyor.

    Project Heavyside adı verilen ve dikey iniş kalkış (VTOL) yapabilen araç 160 km. menzile sahip. Şirketin paylaştığı bilgilere göre aracın elektrikli itiş sistemi, küçük boyutları ve aerodinamik yapısı Project Heavyside’ı bir helikopterden 100 kat daha sessiz hale getirmiş.

    Ayrıca Bkz. "Detroit: Become Human, 3 milyon satış rakamını geride bıraktı"

    Havadayken sadece 38 desibel şiddetinde ses yayan araç, aynı irtifada seyreden bir helikopterin yaydığı 80 desibellik (yoldan geçen bir kamyonun çıkaracağı ses) sese kıyasla oldukça sessiz görünüyor.

    Kitty Hawk’ın verdiği bilgilere göre VTOL 88 kilometrelik bir mesafeyi 15 dakika içinde kat ediyor.  San Jose ve San Francisco arasındaki mesafenin baz alındığı karşılaştırmada arabayla seyahatte bu yolun yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilmiş. Enerji verimliliği konusunda da öne çıkan Project Heavyside, standart bir otomobilin harcadığı enerjinin yarısından daha az bir enerjiyle bu seyahati tamamlamış.

    Kitty Hawk’ın yeni uçan arabası, 160 km menzile sahip
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    Google’ın kurucu ortaklarından Larry Page’in de desteklediği VTOL’un en büyük eksisi ise sadece tek kişilik koltuğa sahip olması. Bu da Kitty Hawk’ı “uçan taksi” kategorisinin maalesef dışında bırakıyor. Ku arenada Kitty Hawk’ın rakipleri arasında; Hyundai, Volocopter, Lilium ve Uber gibi şirketler bulunuyor.



    https://futurism.com/the-byte/kitty-hawk-flying-car-heaviside Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    stalker(1979) 4 gün
    Uçan araba değilde elektrik motorlu planör. Tabi pervaneler aşağı yukarı hareket ettiği için dikey kalkış ve iniş de yapabiliyor. Uçan araba deyince daha ilgi çekici oluyor. elektrik motorlu planör denilse ilgi çekmez demişler demek ki. Uçan araba konseptine en yakın çalışma olarak Goodyear Aero konseptini görüyorum ben. Onun prototipini yapamadılar daha.
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    blackzeros 5 gün
    1800 lerde bulunan planoru ucan araba diye kakalamak.
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    Kerim5100 5 gün
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    nebulabado 5 gün
    Sürekli uçan araba yaptık diye lanse ediliyor.
    50 yıldan uzun süredir kullanılan helikopterden ne avantajı var anlayamıyorum.
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    antigravity74100 5 gün
    Oldukça başarılı bir model olmuş. Gelecek için umutlarımı artırdı. Düşünün bir de motorlar ve pervaneler hiç dışarı hava püskürtmeden ve 1/3 enerji ile uçabildiğini; süper olur. Şaka sananlar sansın, beni deli olarak düşünenler düşünsün, bir kaç yıla kadar bu teknolojinin yolunu açacağım. Artık şundan eminim ki, kimsenin gözleri ile görmedikten sonra bana inanması imkansızdır.
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    joven 5 gün
    Butip uçan nesneler hava kontrolü yolu ve rotası olmadan
    asla ve asla uçuşa çıkamazlar mazallah bir kaza olsa milletin
    tepesine düşse ayıkla ozaman pirincin taşını.
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    malifural 5 gün
    arabayla ne alakası var anlamadım
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    H34RTL3SS 5 gün malifural
    yürüyen uçak bu yapmışlar sonunda :)
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