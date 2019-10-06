Kitty Hawk’ın yeni uçan arabası, 160 km menzile sahip

Tam Boyutta Gör Uçan araba üretmek için kolları sıvayan girişimlerden biri de Kitty Hawk isimli firma. Şirketin daha önce duyurusunu yaptığı iki adet uçan arabanın üzerine gelen üçüncü uçan araba duyurusu sessizliği ile öne çıkıyor.

Project Heavyside adı verilen ve dikey iniş kalkış (VTOL) yapabilen araç 160 km. menzile sahip. Şirketin paylaştığı bilgilere göre aracın elektrikli itiş sistemi, küçük boyutları ve aerodinamik yapısı Project Heavyside’ı bir helikopterden 100 kat daha sessiz hale getirmiş.

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Havadayken sadece 38 desibel şiddetinde ses yayan araç, aynı irtifada seyreden bir helikopterin yaydığı 80 desibellik (yoldan geçen bir kamyonun çıkaracağı ses) sese kıyasla oldukça sessiz görünüyor.

Kitty Hawk’ın verdiği bilgilere göre VTOL 88 kilometrelik bir mesafeyi 15 dakika içinde kat ediyor. San Jose ve San Francisco arasındaki mesafenin baz alındığı karşılaştırmada arabayla seyahatte bu yolun yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilmiş. Enerji verimliliği konusunda da öne çıkan Project Heavyside, standart bir otomobilin harcadığı enerjinin yarısından daha az bir enerjiyle bu seyahati tamamlamış.

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Google’ın kurucu ortaklarından Larry Page’in de desteklediği VTOL’un en büyük eksisi ise sadece tek kişilik koltuğa sahip olması. Bu da Kitty Hawk’ı “uçan taksi” kategorisinin maalesef dışında bırakıyor. Ku arenada Kitty Hawk’ın rakipleri arasında; Hyundai, Volocopter, Lilium ve Uber gibi şirketler bulunuyor.

https://futurism.com/the-byte/kitty-hawk-flying-car-heaviside