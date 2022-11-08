Orta seviyeye yönelik olan Oppo A58 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de varlığını sürdüren Oppo, orta seviye telefonlarını barındırdığı A serisine yeni bir kan daha ekledi. Bir süre önce tanıtılan Oppo A58, serinin son üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta basın görselleri ve özellikleri sızan Oppo A58, şimdi ise resmi olarak karşımızda ve artık fiyat bilgisi de açıklanmış durumda.

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Oppo A58 tanıtıldı

Oppo A58, MediaTek’in Dimensity 700 yonga setiyle birlikte geliyor. Bu yonga, sekiz çekirdekli (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) işlemci ve iki çekirdekli Mali G57 MC2 yongasına ev sahipliği yapıyor. Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 kullanıcı arayüzüyle kutusundan çıkan Oppo A58, 6GB/128GB, 8GB/128GB ve 8GB/256GB olmak üzere üç konfigürasyon ile geliyor.

Tam Boyutta Gör 7,99 mm kalınlığında, 188 g ağırlığında olan Oppo A58, 6,56" HD+ 90Hz LCD ekrana sahip. Telefonun ön yüzünde 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası damla çentik içerisinde yer alıyor. Arka tarafta tasarımı ise hoş gözüküyor. İki büyük siyah daire içerisinde kameralar konumlandırılmış. Ana kamera 50 MP değerindeyse ikinci kamera 2 MP çözünürlüğünde. Telefon hem arka hem de ön kamerasından maksimum 1080p video kaydı yapabiliyor.

Oppo A58’de 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh gücünde bir pil yer alıyor. Telefonda 5G bağlantısı, yana entegre edilmiş parmak izi okuyucu, halen daha kullananlar için 3,55mm kulaklık girişi ve USB-C portu yer alıyor. IP54 sertifikasına sahip olan telefon, suya ve toza dayanıklı bir yapı sunarken aynı zamanda DIRAC çift hoparlör ile geliyor.

Oppo A58 özellikleri

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İşlemci : MediaTek MT6833 Dimensity 700

: MediaTek MT6833 Dimensity 700 Ekran : 6.56 inç 720 x 1612p, IPS LCD, 90Hz, 480 nit

: 6.56 inç 720 x 1612p, IPS LCD, 90Hz, 480 nit Ram : 6GB / 8 GB

: 6GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Batarya : 5000

: 5000 İşletim sistemi : Android 12, ColorOS 12.1

: Android 12, ColorOS 12.1 Arka kamera : 50 MP, f/1.8, 2 MP, f/2.4

: 50 MP, f/1.8, 2 MP, f/2.4 Ön kamera : 8 MP, f/2.0

: 8 MP, f/2.0 Diğer: Parmak izi okuyucu, 33W hızlı şarj

Oppo A58 fiyatı ve çıkış tarihi

Oppo A58 siyah, mor ve mavi renk seçenekleriyle birlikte gelecek. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olan model halihazırda Çin’de ön siparişe açıldı. Bu model için belirlenen fiyat ise 234 dolar. Diğer konfigürasyonlar için henüz bir fiyat bilgisi açıklanmadı. Telefonun normal satışları ise 10 Kasım tarihinde başlayacak. Oppo A58’in Türkiye fiyatı konusunda bir bilgi olmadığını, telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmadığı da şimdilik belirsiz. Bu detaylar kesinleşince sizi bilgilendireceğiz.

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