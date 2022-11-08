Orta seviyeye yönelik olan Oppo A58 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo A58 tanıtıldı
Oppo A58, MediaTek’in Dimensity 700 yonga setiyle birlikte geliyor. Bu yonga, sekiz çekirdekli (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) işlemci ve iki çekirdekli Mali G57 MC2 yongasına ev sahipliği yapıyor. Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 kullanıcı arayüzüyle kutusundan çıkan Oppo A58, 6GB/128GB, 8GB/128GB ve 8GB/256GB olmak üzere üç konfigürasyon ile geliyor.
Oppo A58’de 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh gücünde bir pil yer alıyor. Telefonda 5G bağlantısı, yana entegre edilmiş parmak izi okuyucu, halen daha kullananlar için 3,55mm kulaklık girişi ve USB-C portu yer alıyor. IP54 sertifikasına sahip olan telefon, suya ve toza dayanıklı bir yapı sunarken aynı zamanda DIRAC çift hoparlör ile geliyor.
Oppo A58 özellikleri
- İşlemci: MediaTek MT6833 Dimensity 700
- Ekran: 6.56 inç 720 x 1612p, IPS LCD, 90Hz, 480 nit
- Ram: 6GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 5000
- İşletim sistemi: Android 12, ColorOS 12.1
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, 2 MP, f/2.4
- Ön kamera: 8 MP, f/2.0
- Diğer: Parmak izi okuyucu, 33W hızlı şarj
Oppo A58 fiyatı ve çıkış tarihi
Oppo A58 siyah, mor ve mavi renk seçenekleriyle birlikte gelecek. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olan model halihazırda Çin’de ön siparişe açıldı. Bu model için belirlenen fiyat ise 234 dolar. Diğer konfigürasyonlar için henüz bir fiyat bilgisi açıklanmadı. Telefonun normal satışları ise 10 Kasım tarihinde başlayacak. Oppo A58’in Türkiye fiyatı konusunda bir bilgi olmadığını, telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmadığı da şimdilik belirsiz. Bu detaylar kesinleşince sizi bilgilendireceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence