Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Orta seviyeye yönelik olan Oppo A58 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli dev firma Oppo, A serisine yeni bir kan getirdi. Kısa bir süre önce tanıtılan ve tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran Oppo A58, orta seviyeye hitap edecek gibi görünüyor.
    Oy Ver
    Oppo A58 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de varlığını sürdüren Oppo, orta seviye telefonlarını barındırdığı A serisine yeni bir kan daha ekledi. Bir süre önce tanıtılan Oppo A58, serinin son üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta basın görselleri ve özellikleri sızan Oppo A58, şimdi ise resmi olarak karşımızda ve artık fiyat bilgisi de açıklanmış durumda.

    Oppo A58 tanıtıldı

    Oppo A58, MediaTek’in Dimensity 700 yonga setiyle birlikte geliyor. Bu yonga, sekiz çekirdekli (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) işlemci ve iki çekirdekli Mali G57 MC2 yongasına ev sahipliği yapıyor. Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 kullanıcı arayüzüyle kutusundan çıkan Oppo A58, 6GB/128GB, 8GB/128GB ve 8GB/256GB olmak üzere üç konfigürasyon ile geliyor.

    Oppo A58 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    7,99 mm kalınlığında, 188 g ağırlığında olan Oppo A58, 6,56" HD+ 90Hz LCD ekrana sahip. Telefonun ön yüzünde 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası damla çentik içerisinde yer alıyor. Arka tarafta tasarımı ise hoş gözüküyor. İki büyük siyah daire içerisinde kameralar konumlandırılmış. Ana kamera 50 MP değerindeyse ikinci kamera 2 MP çözünürlüğünde. Telefon hem arka hem de ön kamerasından maksimum 1080p video kaydı yapabiliyor.

    Oppo A58’de 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh gücünde bir pil yer alıyor. Telefonda 5G bağlantısı, yana entegre edilmiş parmak izi okuyucu, halen daha kullananlar için 3,55mm kulaklık girişi ve USB-C portu yer alıyor. IP54 sertifikasına sahip olan telefon, suya ve toza dayanıklı bir yapı sunarken aynı zamanda DIRAC çift hoparlör ile geliyor.

    Oppo A58 özellikleri

    Oppo A58 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: MediaTek MT6833 Dimensity 700
    • Ekran: 6.56 inç 720 x 1612p, IPS LCD, 90Hz, 480 nit
    • Ram: 6GB / 8 GB
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Batarya: 5000
    • İşletim sistemi: Android 12, ColorOS 12.1
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8, 2 MP, f/2.4
    • Ön kamera: 8 MP, f/2.0
    • Diğer: Parmak izi okuyucu, 33W hızlı şarj

    Oppo A58 fiyatı ve çıkış tarihi

    Oppo A58 siyah, mor ve mavi renk seçenekleriyle birlikte gelecek. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olan model halihazırda Çin’de ön siparişe açıldı. Bu model için belirlenen fiyat ise 234 dolar. Diğer konfigürasyonlar için henüz bir fiyat bilgisi açıklanmadı. Telefonun normal satışları ise 10 Kasım tarihinde başlayacak. Oppo A58’in Türkiye fiyatı konusunda bir bilgi olmadığını, telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmadığı da şimdilik belirsiz. Bu detaylar kesinleşince sizi bilgilendireceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız