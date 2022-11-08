Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone'un sosyal medyada viral olan özelliği Samsung telefonlarda

    iPhone arkaya dokun özelliği sosyal medyada “gizli tuş” olarak bahsedilmiş, viral olmuştu. Back tap, RegiStar Good modülüyle Samsung telefonlara geldi.          
    3
    samsung arkaya dokunma Tam Boyutta Gör
    Back Tap (Arkaya Dokun) özelliği, hatırlayacağınız üzere iPhone’lara iOS 14 ile gelmişti. Sosyal medyada “iPhone gizli tuşu” olarak bahsedilse de aslında telefonun arkasına çift veya üç kez dokunarak ekran görüntüsü alma, ekranı kilitleme, bildirimleri ve denetim merkezini açma gibi işlemleri daha hızlı yapabiliyorsunuz. Yeni Samsung uygulaması ile artık bu özellik Galaxy telefonlarda da çalışıyor.

    Arkaya dokun özelliği Samsung telefonlarda

    Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini yayınlamasının ardından Good Lock modüllerinin çoğunu güncelledi. Ardından Samsung Galaxy telefondan iPhone, Android veya PC’ye dosya aktarımını kolaylaştıran DropShip modülünü çıkardı. Şimdi de Galaxy S ve Flip katlanır telefonların arkasına işlev kazandıran, yan tuşu özelleştirmeye de imkan tanıyan RegiStar modülünü yayınladı.

    Samsung telefon kullanıcıları da artık cihazlarının arkasına veya yan tuşuna çift veya üç kez dokunarak belli işlevleri daha kolay gerçekleştirebiliyor. Ekran görüntüsü alma ve paylaşma, Google Asistanı devreye alma, bir uygulamayı açma, bildirimleri gösterme, son açık uygulamaları gösterme, geri tuşu gibi işlevler atanabiliyor.

    Geliştirilme aşamasında olan RegiStar Good modülü, Galaxy S22 serisi ve diğer One UI 5 üzerinde çalışan Samsung telefonlara yüklenebiliyor. Modül, Galaxy Store’dan veya APK olarak indirilebiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız