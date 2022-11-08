iPhone'un sosyal medyada viral olan özelliği Samsung telefonlarda

Tam Boyutta Gör Back Tap (Arkaya Dokun) özelliği, hatırlayacağınız üzere iPhone’lara iOS 14 ile gelmişti. Sosyal medyada “iPhone gizli tuşu” olarak bahsedilse de aslında telefonun arkasına çift veya üç kez dokunarak ekran görüntüsü alma, ekranı kilitleme, bildirimleri ve denetim merkezini açma gibi işlemleri daha hızlı yapabiliyorsunuz. Yeni Samsung uygulaması ile artık bu özellik Galaxy telefonlarda da çalışıyor.

Arkaya dokun özelliği Samsung telefonlarda

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini yayınlamasının ardından Good Lock modüllerinin çoğunu güncelledi. Ardından Samsung Galaxy telefondan iPhone, Android veya PC’ye dosya aktarımını kolaylaştıran DropShip modülünü çıkardı. Şimdi de Galaxy S ve Flip katlanır telefonların arkasına işlev kazandıran, yan tuşu özelleştirmeye de imkan tanıyan RegiStar modülünü yayınladı.

Samsung, dosya transferleri için Dropship uygulamasını duyurdu 2 gün önce eklendi

Samsung telefon kullanıcıları da artık cihazlarının arkasına veya yan tuşuna çift veya üç kez dokunarak belli işlevleri daha kolay gerçekleştirebiliyor. Ekran görüntüsü alma ve paylaşma, Google Asistanı devreye alma, bir uygulamayı açma, bildirimleri gösterme, son açık uygulamaları gösterme, geri tuşu gibi işlevler atanabiliyor.

Geliştirilme aşamasında olan RegiStar Good modülü, Galaxy S22 serisi ve diğer One UI 5 üzerinde çalışan Samsung telefonlara yüklenebiliyor. Modül, Galaxy Store’dan veya APK olarak indirilebiliyor.

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