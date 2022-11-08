iPhone'un sosyal medyada viral olan özelliği Samsung telefonlarda

Arkaya dokun özelliği Samsung telefonlarda
Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini yayınlamasının ardından Good Lock modüllerinin çoğunu güncelledi. Ardından Samsung Galaxy telefondan iPhone, Android veya PC’ye dosya aktarımını kolaylaştıran DropShip modülünü çıkardı. Şimdi de Galaxy S ve Flip katlanır telefonların arkasına işlev kazandıran, yan tuşu özelleştirmeye de imkan tanıyan RegiStar modülünü yayınladı.
Samsung telefon kullanıcıları da artık cihazlarının arkasına veya yan tuşuna çift veya üç kez dokunarak belli işlevleri daha kolay gerçekleştirebiliyor. Ekran görüntüsü alma ve paylaşma, Google Asistanı devreye alma, bir uygulamayı açma, bildirimleri gösterme, son açık uygulamaları gösterme, geri tuşu gibi işlevler atanabiliyor.
Geliştirilme aşamasında olan RegiStar Good modülü, Galaxy S22 serisi ve diğer One UI 5 üzerinde çalışan Samsung telefonlara yüklenebiliyor. Modül, Galaxy Store’dan veya APK olarak indirilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence