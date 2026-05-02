Oppo Find X9 Ultra, uzaydan Dünya fotoğrafları çekti

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Oppo Find X9 Ultra, uzaydan fotoğraf çekti ve mobil fotoğrafçılıkta dikkat çekici bir deneye imza attı. Çinli üretici, yeni amiral gemisi modeliyle Dünya’nın görüntülerini atmosferin sınırından kaydederek cihazın kamera yeteneklerini test etti. Proje, YouTube kanalı SentIntoSpace ile yapılan iş birliğiyle hayata geçirilirken, elde edilen görüntüler doğrudan telefonun gelişmiş kamera sistemine dayanıyor.

Hasselblad destekli kamera sistemi uzay koşullarında test edildi

Bu gelişme, kısa süre önce NASA’nın Artemis Ay Misyonu kapsamında astronotların iPhone 17 Pro Max ile uzaydan görüntü almasıyla başlayan yeni bir trendin devamı niteliğinde görülüyor. Akıllı telefon üreticileri, cihazlarının kamera kabiliyetlerini alışılmış senaryoların dışına taşıyarak hem mühendislik sınırlarını zorluyor hem de pazarlama açısından güçlü bir vitrin oluşturuyor. Oppo’nun bu projede özellikle Hasselblad ile geliştirdiği görüntüleme sistemini öne çıkarması, markanın profesyonel fotoğrafçılık alanına verdiği önemi vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Find X9 Ultra’nın kamera kurulumu, donanım tarafında dikkat çekici teknik detaylar barındırıyor. Cihazın arka yüzeyinde yer alan 1/1.12 inç boyutundaki 200 megapiksel ana sensör, yüksek çözünürlük ve geniş ışık toplama kapasitesi sunarak özellikle düşük ışık ve yüksek kontrastlı sahnelerde avantaj sağlıyor. Bu sensör, uzayın sınırında çekilen görüntülerde Dünya’nın renk geçişlerini ve atmosfer katmanlarını daha net yakalayabilmek için kritik bir rol üstleniyor.

Telefoto tarafında ise alışılmışın ötesine geçen bir yapı dikkat çekiyor. 1/1.28 inç sensöre sahip 200 megapiksellik 3x telefoto kamera, günümüzde akıllı telefonlar arasında en büyük telefoto sensörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu yapı, uzak mesafedeki detayların daha az kayıpla büyütülmesini sağlıyor. Uzaydan çekim senaryosunda bu özellik, Dünya yüzeyindeki bulut oluşumları veya kıta hatlarının daha belirgin hale gelmesine katkıda bulunuyor. Buna ek olarak 50 megapiksel çözünürlüğe sahip 10x telefoto kamera, daha ileri yakınlaştırma senaryolarında devreye girerek çok katmanlı bir optik yaklaşım sunuyor.

Tam Boyutta Gör Oppo’nun Hasselblad ile iş birliği, yalnızca donanım değil yazılım tarafında da etkisini gösteriyor. Renk bilimi, dinamik aralık optimizasyonu ve görüntü işleme algoritmaları, bu ortaklık kapsamında geliştiriliyor. Şirket, insanlığın Ay’a ilk inişinde kullanılan kameraların da Hasselblad imzası taşıdığını hatırlatarak bu iş birliğini tarihsel bir bağlam içine oturtuyor.

Uzayın sınırından çekilen fotoğraflar, teknik açıdan değerlendirildiğinde yalnızca bir pazarlama çalışması değil aynı zamanda sensör, lens ve yazılım optimizasyonunun birlikte nasıl çalıştığını gösteren bir örnek olarak öne çıkıyor. Akıllı telefon kameralarının gelişimi, son yıllarda megapiksel yarışının ötesine geçerek sensör boyutu, optik kalite ve yapay zeka destekli işleme yeteneklerine odaklanmış durumda. Bu tür projeler, üreticilerin bu alanlardaki ilerlemelerini somut bir şekilde sergilemesine olanak tanıyor.

