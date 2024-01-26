Oppo, Türk şirket ile iş birliği yaptı: Türkiye'de telefon üretimi devam edecek!

Oppo, Türkiye’ye hızlı bir giriş yapmış ve İstanbul Tuzla’ya fabrika kurarak yerli üretime başlamıştı. Sonrasında Tuzla’daki fabrikayı sessiz sedasız kapatmış ve tanıtım kampanyalarını sonlandırmıştı. Türkiye’den çekileceği düşünülen Oppo, Mıstaçoğlu Holding’e bağlı AGM A.Ş. ile dönüm noktası niteliğinde bir ortaklığa imza atarak Türkiye’deki faaliyetlerine devam edecek.

Tuzla'daki fabrikada üretim devam edecek

Oppo ile Mıstaçoğlu Holding’e bağlı AGM A.Ş. arasında stratejik iş ortaklığı anlaşması imzalandı. Anlaşma, ortak satış ve pazarlama çalışmaları, hizmet operasyonları ve yerel üretim girişimleri dahil olmak üzere iş birliğinin çeşitli yönlerini kapsıyor. Anlaşma çerçevesinde AGM, Oppo ürünlerinin yerel üretimini İstanbul Tuzla’da bulunan fabrikasında üstlenecek. Bunun, GSM sektöründe istihdam, yurt dışından bilgi transferi ve teknoloji gelişimi açısından Türkiye ekonomisine katma değer yaratacak dev bir adım olduğunun altı çiziliyor.

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Oppo ve AGM yöneticilerinin katıldığı imza töreninde Oppo MEA Başkanı Chico Zhou, ortaklığın önemine dikkat çekerek, "Bu önemli ortaklık, karşılıklı büyüme, yenilikçilik ve Türk müşterilerimize ve iş ortaklarımıza olağanüstü ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan ortak bir vizyonu yansıtıyor" dedi.

İş birliği ile Türkiye'nin Oppo'nun yurt dışındaki en önemli ve güçlü pazarlarından biri olacağına dikkat çeken Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu ise, “Birçok önemli kilometre taşını içeren bu ortaklık, şirketimiz açısından gurur verici olduğu kadar, Türkiye’nin milli ticari gücüne güç katacak bir yatırım oldu. Yeni dönemle birlikte ülkemizde yapılacak yüksek teknolojiye dayalı üretimin, istihdama katkısının yanı sıra yüksek teknolojinin gelişimini kolaylaştırması açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu adımın ülkemizin geleceğine yapacağı katkı ve inovasyon potansiyeli bize büyük mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.

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Oppo, AGM ile iş birliği yaptı: Türkiye'de üretim devam edecek