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    Oppo Reno 11 serisinin global sürümü tanıtıldı: Orta seviyede güçlü kamera özellikleri

    Oppo, orta sınıfta yer alan telefonları Oppo Reno 11 ve 11 Pro'nun global versiyonunu duyurdu. Şık tasarımı ve güçlü kamera özellikleriyle ön plana çıkan telefonları tanıyalım.
    Oppo Reno 11 serisinin global sürümü tanıtıldı: İşte özellikleri
    Oppo, orta sınıfta yer alan telefonları Oppo Reno 11 ve 11 Pro'nun global versiyonunu duyurdu. Şık tasarımı ve güçlü kamera özellikleriyle ön plana çıkan telefonları tanıyalım.

    Oppo Reno 11 serisinin her iki üyesi de 6.7 inç, Full HD+, 120Hz kavisli OLED ekran ile geliyor. 950 nit pik parlaklık seviyesine sahip ekranlar, 10 bit renk ve HDR desteğine sahip. İşlemci tarafında ise Reno 11, Dimensity 7050 platformundan güç alırken, Reno 11 Pro'da ise daha güçlü Dimensity 8200 çipseti bulunuyor. 

    Oppo Reno 11 serisi güçlü kamera altyapısına sahip. 50MP OIS destekli ana kamera, 32MP 2x yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera ve 8MP ultra geniş açı kemeraları bulunduran telefonlar eksiksiz kamera altyapısıyla dikkat çekiyor. Üstelik kameralar ile 4K 60 fps video çekebilmek dahi mümkün. 1080p'de ise 480 fps'ye kadar ağır çekim video kaydedilebiliyor. 

    Pil tarafında, Reno 11'de, 67 Watt şarj hızını destekleyen 5000mAh batarya yer alırken; 11 Pro'da 80 Watt şarj hızı destekli 4600mAh batarya yer alıyor. 

    Telefonlar, Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile geliyor. Oppo, cihazlara 3 işletim sistemi sürüm güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

    Oppo Reno 11 serisinin global sürümü tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Oppo Reno 11 özellikleri ve fiyatı

    • Boyut ve ağırlık: 162.4 x 74.3 x 7.9mm, 182 g
    • Ekran: 6.7 inç, 2412x1080, 120Hz, 950 nit pik, HDR10+, AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 7050 
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB UFS 2.2
    • Arka kamera: 50MP, OIS, ana kamera + 8MP ultra geniş kamera + 32MP, 2x zum, telefoto kamera
    • Ön kamera: 32MP 
    • Batarya: 5000 mAh, 67W şarj hızı
    • Yazılım: ColorOS 14, Android 14
    • Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, stereo hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
    • Fiyat: 8GB + 128GB: 362 dolar, 8GB + 256GB: 385 dolar

    Oppo Reno 11 Pro özellikleri ve fiyatı

    • Boyut ve ağırlık: 162.4 x 74.3 x 7.6mm, 181 g
    • Ekran: 6.7 inç, 2412x1080, 120Hz, 950 nit pik, HDR10+, AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 8200
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 50MP, OIS ana kamera + 8MP ultra geniş kamera + 32MP, 2x zum, telefoto kamera
    • Ön kamera: 32MP 
    • Batarya: 5000 mAh, 80W şarj hızı
    • Yazılım: ColorOS 14, Android 14
    • Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, stereo hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
    • Fiyat: 482 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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