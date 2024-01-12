Oppo Reno 11 serisinin global sürümü tanıtıldı: Orta seviyede güçlü kamera özellikleri

Oppo, orta sınıfta yer alan telefonları Oppo Reno 11 ve 11 Pro'nun global versiyonunu duyurdu. Şık tasarımı ve güçlü kamera özellikleriyle ön plana çıkan telefonları tanıyalım.

Oppo Reno 11 serisinin her iki üyesi de 6.7 inç, Full HD+, 120Hz kavisli OLED ekran ile geliyor. 950 nit pik parlaklık seviyesine sahip ekranlar, 10 bit renk ve HDR desteğine sahip. İşlemci tarafında ise Reno 11, Dimensity 7050 platformundan güç alırken, Reno 11 Pro'da ise daha güçlü Dimensity 8200 çipseti bulunuyor.

Oppo Reno 11 serisi güçlü kamera altyapısına sahip. 50MP OIS destekli ana kamera, 32MP 2x yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera ve 8MP ultra geniş açı kemeraları bulunduran telefonlar eksiksiz kamera altyapısıyla dikkat çekiyor. Üstelik kameralar ile 4K 60 fps video çekebilmek dahi mümkün. 1080p'de ise 480 fps'ye kadar ağır çekim video kaydedilebiliyor.

Pil tarafında, Reno 11'de, 67 Watt şarj hızını destekleyen 5000mAh batarya yer alırken; 11 Pro'da 80 Watt şarj hızı destekli 4600mAh batarya yer alıyor.

Telefonlar, Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile geliyor. Oppo, cihazlara 3 işletim sistemi sürüm güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

Tam Boyutta Gör

Oppo Reno 11 özellikleri ve fiyatı

Boyut ve ağırlık : 162.4 x 74.3 x 7.9mm, 182 g

: 162.4 x 74.3 x 7.9mm, 182 g Ekran : 6.7 inç, 2412x1080, 120Hz, 950 nit pik, HDR10+, AMOLED

: 6.7 inç, 2412x1080, 120Hz, 950 nit pik, HDR10+, AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 7050

: Mediatek Dimensity 7050 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB / 256GB UFS 2.2

: 128GB / 256GB UFS 2.2 Arka kamera : 50MP, OIS, ana kamera + 8MP ultra geniş kamera + 32MP, 2x zum, telefoto kamera

: 50MP, OIS, ana kamera + 8MP ultra geniş kamera + 32MP, 2x zum, telefoto kamera Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5000 mAh, 67W şarj hızı

: 5000 mAh, 67W şarj hızı Yazılım : ColorOS 14, Android 14

: ColorOS 14, Android 14 Diğer : Ekran içi parmak izi sensörü, stereo hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

: Ekran içi parmak izi sensörü, stereo hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Fiyat: 8GB + 128GB: 362 dolar, 8GB + 256GB: 385 dolar

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Oppo Reno 11 Pro özellikleri ve fiyatı

Boyut ve ağırlık : 162.4 x 74.3 x 7.6mm, 181 g

: 162.4 x 74.3 x 7.6mm, 181 g Ekran : 6.7 inç, 2412x1080, 120Hz, 950 nit pik, HDR10+, AMOLED

: 6.7 inç, 2412x1080, 120Hz, 950 nit pik, HDR10+, AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 8200

: Mediatek Dimensity 8200 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB UFS 3.1

: 256GB UFS 3.1 Arka kamera : 50MP, OIS ana kamera + 8MP ultra geniş kamera + 32MP, 2x zum, telefoto kamera

: 50MP, OIS ana kamera + 8MP ultra geniş kamera + 32MP, 2x zum, telefoto kamera Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5000 mAh, 80W şarj hızı

: 5000 mAh, 80W şarj hızı Yazılım : ColorOS 14, Android 14

: ColorOS 14, Android 14 Diğer : Ekran içi parmak izi sensörü, stereo hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

: Ekran içi parmak izi sensörü, stereo hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Fiyat: 482 dolar

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Oppo Reno 11 serisinin global sürümü tanıtıldı: İşte özellikleri