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Opteron işlemcileriyle AMD, China Mobile'ın sunucu satın almalarını kazanan taraf oldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,6b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Opteron işlemcileriyle AMD, China Mobile'ın sunucu satın almalarını kazanan taraf oldu
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AMD sunucu pazarında pozisyon kazanmayı sürdürüyor. 6 çekirdekli Opteron işlemcileriyle, 34. kez açıklanan TOP500 süperbilgisayar listesinin zirvesinde yer almayı başaran firma, dünyanın en büyük kablosuz servis sağlayıcısı China Mobile'ın sunucu satın almalarını kazanan isim oldu. China Daily sitesinin haberine göre, servis sağlayının 2009 yılındaki sunucu satın almalarının %70'ini AMD Opteron tabanlı sistemler oluştururken, çift ve dört işlemcili bu sistemleri HP, IBM, Dell ve Dawning gibi sektör devi üreticilerin sağladığı açıklandı.

AMD'nin Çin pazarından sorumlu üst düzey yöneticisi Spencer Pan açıklamasında China Mobile sunucu satın almalarının önemli bir kısmını gerçekleştirdikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını, Direct Connect mimarisi ve Hyper Transport teknolojisine ek olarak yüksek performans, düşük güç tüketimi, esnek ölçeklenebilirlik özellikleri ve güçlü fiyat/kalite oranı gibi niteliklerin China Mobile'ın Opteron tercihindeki anahtar etkenler olduğunu belirtti. Endüstri analistleri China Mobile'ın sunucu satın alma stratejisini değiştirdiğini, yüksek performansla birlikte enerji verimli sistem platformlarına yöneldiklerini belirtiyorlar.


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MrPerFormance 10 yıl
Hep bir opteron işlemcim olsun istemişimdir :D.
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KANUNI61 10 yıl

666
24.11.2009 Saat: 14:13
quote:
Orijinalden alıntı: VenomS
4ghz normal hızlı ile AMD Phenom II x4 995 olur bence C3 revisyonu ile hava soğutma ile 4~4,3Ghz çıkabiliyor tabii ki intel de çok rahat çıkartabilir ama normal soğutma ile biraz zor gibi
Niye normal soğutma ile olmasın anlamadım? Ben E8400 kullanıyorum 4.5 ghz de sıcaklıklar 39 u geçmedi hava soğutma ile? Hadi deseniz 5 ghz filan onlar da hava gazı isteseler anında çıkartırlar...
adam x4 den bahsediyor sen x2 den varsa intel de x4 yukardaki sonucu alan onu soyle
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ALBAY 10 yıl

KANUNI61


666
24.11.2009 Saat: 14:13

quote:

Orijinalden alıntı: VenomS

4ghz normal hızlı ile AMD Phenom II x4 995 olur bence C3 revisyonu ile hava soğutma ile 4~4,3Ghz çıkabiliyor tabii ki intel de çok rahat çıkartabilir ama normal soğutma ile biraz zor gibi




Niye normal soğutma ile olmasın anlamadım? Ben E8400 kullanıyorum 4.5 ghz de sıcaklıklar 39 u geçmedi hava soğutma ile? Hadi deseniz 5 ghz filan onlar da hava gazı isteseler anında çıkartırlar...



adam x4 den bahsediyor sen x2 den varsa intel de x4 yukardaki sonucu alan onu soyle



Ben çekirdekten değil saat hızından bahsediyorum...
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VenomS 10 yıl
4ghz normal hızlı ile AMD Phenom II x4 995 olur bence C3 revisyonu ile hava soğutma ile 4~4,3Ghz çıkabiliyor tabii ki intel de çok rahat çıkartabilir ama normal soğutma ile biraz zor gibi
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Trecc11 10 yıl
iyidir iyi biraz para kazansın
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ALBAY 10 yıl

VenomS

4ghz normal hızlı ile AMD Phenom II x4 995 olur bence C3 revisyonu ile hava soğutma ile 4~4,3Ghz çıkabiliyor tabii ki intel de çok rahat çıkartabilir ama normal soğutma ile biraz zor gibi



Niye normal soğutma ile olmasın anlamadım? Ben E8400 kullanıyorum 4.5 ghz de sıcaklıklar 39 u geçmedi hava soğutma ile? Hadi deseniz 5 ghz filan onlar da hava gazı isteseler anında çıkartırlar...
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hikmetg 10 yıl
AMD ve intel rekabet konusunda anlaştıktan sonra her nedense bir anda amd 'nin önü açıldı. satışlar fırladı denilebilir.
Bana göre bu güne kadar AMD 'nin satışlarının düşük olmasının tek sebebi intel. yapmış olduğu rekabeti engelleme politikası sayesinde intel çok satmış.
Yıllardır intel cpu ve amd cpu kullanırım. Kesin görüşüm amd sürekli en iyi fiyat performans oranına sahip ürünleri üretti. ve kesinlikle daha performaqnslı daha sessiz ve daha soğuk. intel p350 samsung notebook kullanıyorum. tek kelime ile rezalet. amd ürünler daha hızlı.
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ALBAY 10 yıl
Merak etmeyin yakında AMD satışlardan doyar sonra İntel gibi o da fiyatları yukarılara taşır.Bu hep böyle olmuştur,kapitalizmin değişmeyen kuralı budur..

Ayrıca dikkat ediyorum da forumda hakkaten gs-fb fanatiği gibi adamlar işlemci fanatikiği yapıyor niyeyse?? Her iki ürünü de kullanıyorum kasamda.İşlemci de İntel,GPU da AMD tek geçerim...Ayrıca millet inteli niye seçiyor? Tabi ki reklam ve o.c kapasitesi.AMD bu alanda geliştirmesi lazım kendisini.Bir de 4 ghz de çalışan ilk işlemciyi kim çıkartcak bakalım? İşte işler asıl o zaman kızışcak..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
arkadaş parayı amd götürüyo size noluyo ben anlamış değilm
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KiLLeR© 10 yıl
IhtiyarDelikanli

arkadaş parayı amd götürüyo size noluyo ben anlamış değilm


Futbolcularda parayı götürüyor ama adamlar bir birini linç ediyor futbol için. Aynı şey.. Biz abartmayı seviyoruz desek daha doğru olur galiba..
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bilalMW 10 yıl
sol kurvardan AMD geliyor. Ayrılda gel AMD. :)))
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Ezio Auditoré 10 yıl
AMD koptu geliyor. Hadi hayırlısı. :)
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