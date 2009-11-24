Opteron işlemcileriyle AMD, China Mobile'ın sunucu satın almalarını kazanan taraf oldu

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AMD sunucu pazarında pozisyon kazanmayı sürdürüyor. 6 çekirdekli Opteron işlemcileriyle, 34. kez açıklanan TOP500 süperbilgisayar listesinin zirvesinde yer almayı başaran firma, dünyanın en büyük kablosuz servis sağlayıcısı China Mobile'ın sunucu satın almalarını kazanan isim oldu. China Daily sitesinin haberine göre, servis sağlayının 2009 yılındaki sunucu satın almalarının %70'ini AMD Opteron tabanlı sistemler oluştururken, çift ve dört işlemcili bu sistemleri HP, IBM, Dell ve Dawning gibi sektör devi üreticilerin sağladığı açıklandı.

AMD'nin Çin pazarından sorumlu üst düzey yöneticisi Spencer Pan açıklamasında China Mobile sunucu satın almalarının önemli bir kısmını gerçekleştirdikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını, Direct Connect mimarisi ve Hyper Transport teknolojisine ek olarak yüksek performans, düşük güç tüketimi, esnek ölçeklenebilirlik özellikleri ve güçlü fiyat/kalite oranı gibi niteliklerin China Mobile'ın Opteron tercihindeki anahtar etkenler olduğunu belirtti. Endüstri analistleri China Mobile'ın sunucu satın alma stratejisini değiştirdiğini, yüksek performansla birlikte enerji verimli sistem platformlarına yöneldiklerini belirtiyorlar.