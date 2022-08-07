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    Otomobil derneği başkanından araba hırsızlığına karşı ilginç "mikrodalga" önlemi

    İngiltere Otomobil Derneği Başkanı, otomobillerin çalınmasını önlemek için kullanılan yöntemlerin yetersiz olduğu konusunda uyardı. Dernek başkanı, araç sahiplerine ise ilginç bir öneride bulundu.
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    Otomobil hırsızlığı önlemede ilginç yöntem: Mikrodalga
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    İngiltere Otomobil Derneği Başkanı, anahtarsız giriş özelliği bulunan otomobillerdeki hırsızlık vakalarının artması ve eşinin anahtarsız giriş özelliğine sahip otomobilinin çalınması üzerine araç sahiplerine ilginç bir öneride bulundu. Sinyal kesici çanta, alüminyum folyo ve metal kasa gibi mevcut yöntemlerin yeterli olmadığını savunan dernek başkanı Edmund King, kesin çözüm olarak ise mikrodalga fırınları önerdi.

    Anahtarlarınızı mikrodalga fırında saklayın

    Edmund King'in mikrodalga önerisinin altı boş değil. Zira King, eşinin 50.000 sterlink değerindeki Lexus otomobilinin anahtarını evinin otomobile en uzak köşesinde sinyal kesici bir çanta içerisinde saklıyordu. Ancak hırsızlar bir şekilde anahtardan gelen sinyalleri kendilerine ileterek otomobili çalmayı başardı.

    Otomobil hırsızlığı önlemede ilginç yöntem: Mikrodalga
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    Edmund King, benzer bir hırsızlık vakasının tekrarlanmaması için otomobil anahtarlarını mikrodalga fırın içerisinde saklamaya başladığını söyledi.

    Mikrodalga fırınların iletilen sinyallere sızmayı engelleme konusunda çok daha başarılı olduğunu savunan King, birçok araç sahibinin risk altında olduğunu belirterek, anahtarsız giriş özelliğine sahip tüm araç sahiplerine de aynı öneride bulundu.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 22 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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