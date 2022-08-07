Otomobil derneği başkanından araba hırsızlığına karşı ilginç "mikrodalga" önlemi

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İngiltere Otomobil Derneği Başkanı, anahtarsız giriş özelliği bulunan otomobillerdeki hırsızlık vakalarının artması ve eşinin anahtarsız giriş özelliğine sahip otomobilinin çalınması üzerine araç sahiplerine ilginç bir öneride bulundu. Sinyal kesici çanta, alüminyum folyo ve metal kasa gibi mevcut yöntemlerin yeterli olmadığını savunan dernek başkanı Edmund King, kesin çözüm olarak ise mikrodalga fırınları önerdi.

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Anahtarlarınızı mikrodalga fırında saklayın

Edmund King'in mikrodalga önerisinin altı boş değil. Zira King, eşinin 50.000 sterlink değerindeki Lexus otomobilinin anahtarını evinin otomobile en uzak köşesinde sinyal kesici bir çanta içerisinde saklıyordu. Ancak hırsızlar bir şekilde anahtardan gelen sinyalleri kendilerine ileterek otomobili çalmayı başardı.

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Edmund King, benzer bir hırsızlık vakasının tekrarlanmaması için otomobil anahtarlarını mikrodalga fırın içerisinde saklamaya başladığını söyledi.

Mikrodalga fırınların iletilen sinyallere sızmayı engelleme konusunda çok daha başarılı olduğunu savunan King, birçok araç sahibinin risk altında olduğunu belirterek, anahtarsız giriş özelliğine sahip tüm araç sahiplerine de aynı öneride bulundu.

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Otomobil hırsızlığı önlemede ilginç yöntem: Mikrodalga