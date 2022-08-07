Geely, resmi Weibo hesabı aracılığı ile Geometry marka elektrikli araçlarının Huawei platformuna geçiş yapacağını duyurdu. Biliğiniz üzere Huawei elektrikli araçlar için hem donanım hem de yazılım çözümleri sunuyor. Burada yazılım platformundan bahsediyoruz.

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Yayınlanan görselde Geely'nin gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı yeni elektrikli otomobilin ön konsolunu görüyoruz. Araçta HarmonyOS Akıllı Kokpit sistemi yer alıyor. Geely'nin Geometry markası altında A, C ve E olmak üzere üç modeli mevcut. Teaser muhtemelen dördüncüsünü gösteriyor.

HarmonyOS Akıllı Kokpit neler sunuyor?

Geely'nin yaklaşmakta olan elektrikli otomobili hakkında çok fazla detay olmasa da HarmonyOS Akıllı Kokpit ile ilgili bazı bilgilere sahibiz. Yazılım, günün saatine bağlı olarak multimedya sisteminin karanlık modunu etkinleştirebildiği gibi tünele girildiğinde otomatik olarak hava sirkülasyonunu devreye sokabiliyor.

Tam Boyutta Gör

HarmonyOS Akıllı Kokpit'in sunduğu sıkı entegrasyon sayesinde telefonunuzda açtığınız navigasyonu gösterge paneli veya multimedya sisteminin merkezi ekranına taşıyabiliyorsunuz. Süper ana ekran desteği ile mobil uygulamaları araç ekranına yansıtıp kullanmak da mümkün oluyor.

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Geely'nin elektrikli otomobilleri Huawei platformuna geçiyor