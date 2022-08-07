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    Geely'nin elektrikli otomobilleri Huawei platformuna geçiyor

    Geely, Geometry markası altında sunduğu elektrikli araçların Huawei HarmonyOS Akıllı Kokpit yazılım platformuna geçiş yapacağını duyurdu. Şirket ayrıca yeni otomobiliyle ilgili ipuçları da verdi.
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    Geely'nin elektrikli otomobilleri Huawei platformuna geçiyor

    Geely, resmi Weibo hesabı aracılığı ile Geometry marka elektrikli araçlarının Huawei platformuna geçiş yapacağını duyurdu. Biliğiniz üzere Huawei elektrikli araçlar için hem donanım hem de yazılım çözümleri sunuyor. Burada yazılım platformundan bahsediyoruz.

    Yayınlanan görselde Geely'nin gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı yeni elektrikli otomobilin ön konsolunu görüyoruz. Araçta HarmonyOS Akıllı Kokpit sistemi yer alıyor. Geely'nin Geometry markası altında A, C ve E olmak üzere üç modeli mevcut. Teaser muhtemelen dördüncüsünü gösteriyor.

    Geely'nin elektrikli otomobilleri Huawei platformuna geçiyor

    HarmonyOS Akıllı Kokpit neler sunuyor?

    Geely'nin yaklaşmakta olan elektrikli otomobili hakkında çok fazla detay olmasa da HarmonyOS Akıllı Kokpit ile ilgili bazı bilgilere sahibiz. Yazılım, günün saatine bağlı olarak multimedya sisteminin karanlık modunu etkinleştirebildiği gibi tünele girildiğinde otomatik olarak hava sirkülasyonunu devreye sokabiliyor.

    Geely'nin elektrikli otomobilleri Huawei platformuna geçiyor
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    HarmonyOS Akıllı Kokpit'in sunduğu sıkı entegrasyon sayesinde telefonunuzda açtığınız navigasyonu gösterge paneli veya multimedya sisteminin merkezi ekranına taşıyabiliyorsunuz. Süper ana ekran desteği ile mobil uygulamaları araç ekranına yansıtıp kullanmak da mümkün oluyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 17 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

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    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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