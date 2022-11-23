Kia'nın yeni logosu kafa karıştırıyor: KN aramaları Google'da yükselişe geçti

Google'da KN otomobil markası hakkında ayda 30.000'den fazla kişinin arama yaptığı ortaya çıktı. Hatta bu rakam Kia'nın mevcut modellerindeki logoları aktif olarak değiştirmeye başladığı geçen yazdan bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. Yeni logo Koreli üreticinin 1994'ten beri kullandığı eski logonun yerini aldı.
En sık tekrarlanan sorgular
KN otomobil markasıyla ilgili sorular Reddit platformunda da gündeme geldi. Kullanıcılardan biri Kia Carnival'in bir fotoğrafını paylaştı ve bu arabanın hangi marka olduğunu sordu. Google Trends'e göre, yeni Kia logosu sadece Amerikalıların değil, Avustralya, Kanada ve İngiltere'de yaşayanların da kafasını karıştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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