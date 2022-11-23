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    Kia'nın yeni logosu kafa karıştırıyor: KN aramaları Google'da yükselişe geçti

    Kia geçtiğimiz yıl logo değişikliğine gitmişyi ancak Google aramaları tüketicilerde kafa karışıklığına neden olduğunu gösteriyor. Yeni logonun yaygınlaşmaya bu yana KN aramaları önemli ölçüde arttı.
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    Kia'nın yeni logosu kafa karıştırıyor: KN aramaları yükselişte Tam Boyutta Gör
    Kia markası bildiğiniz üzere geçtiğimiz yılın başlarında logo değişikliğine gitti. Otomobil devi artık oval çerçevesi olmayan ve farklı bir yazı tipiyle güncellenmiş modern logosunu kullanıyor. Ancak bu durum ciddi sorunlara yol açtı. Çünkü birçok kişi yeni logodaki KIA yazısını KN olarak okuyor.

    Google'da KN otomobil markası hakkında ayda 30.000'den fazla kişinin arama yaptığı ortaya çıktı. Hatta bu rakam Kia'nın mevcut modellerindeki logoları aktif olarak değiştirmeye başladığı geçen yazdan bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. Yeni logo Koreli üreticinin 1994'ten beri kullandığı eski logonun yerini aldı.

    En sık tekrarlanan sorgular

    KN otomobil markasıyla ilgili sorular Reddit platformunda da gündeme geldi. Kullanıcılardan biri Kia Carnival'in bir fotoğrafını paylaştı ve bu arabanın hangi marka olduğunu sordu. Google Trends'e göre, yeni Kia logosu sadece Amerikalıların değil, Avustralya, Kanada ve İngiltere'de yaşayanların da kafasını karıştırıyor.

    Kia'nın yeni logosu kafa karıştırıyor: KN aramaları yükselişte Tam Boyutta Gör
    En sık yapılan arama sorgularının "KN SUV", "KN otomobil fiyatı" ve KN elektrikli otomobiller" olduğunu belirtelim. Şirket, logoda marka adını oluşturan sürekli çizginin "markanın her etkileşimde müşteriler için ilham verici anlar yaratma taahhüdünü, simetrisinin ise güveni" sembolize ettiğini söylüyor.
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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