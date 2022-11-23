Kia'nın yeni logosu kafa karıştırıyor: KN aramaları Google'da yükselişe geçti

Tam Boyutta Gör Kia markası bildiğiniz üzere geçtiğimiz yılın başlarında logo değişikliğine gitti. Otomobil devi artık oval çerçevesi olmayan ve farklı bir yazı tipiyle güncellenmiş modern logosunu kullanıyor. Ancak bu durum ciddi sorunlara yol açtı. Çünkü birçok kişi yeni logodaki KIA yazısını KN olarak okuyor.

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Google'da KN otomobil markası hakkında ayda 30.000'den fazla kişinin arama yaptığı ortaya çıktı. Hatta bu rakam Kia'nın mevcut modellerindeki logoları aktif olarak değiştirmeye başladığı geçen yazdan bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. Yeni logo Koreli üreticinin 1994'ten beri kullandığı eski logonun yerini aldı.

En sık tekrarlanan sorgular

KN otomobil markasıyla ilgili sorular Reddit platformunda da gündeme geldi. Kullanıcılardan biri Kia Carnival'in bir fotoğrafını paylaştı ve bu arabanın hangi marka olduğunu sordu. Google Trends'e göre, yeni Kia logosu sadece Amerikalıların değil, Avustralya, Kanada ve İngiltere'de yaşayanların da kafasını karıştırıyor.

Tam Boyutta Gör En sık yapılan arama sorgularının "KN SUV", "KN otomobil fiyatı" ve KN elektrikli otomobiller" olduğunu belirtelim. Şirket, logoda marka adını oluşturan sürekli çizginin "markanın her etkileşimde müşteriler için ilham verici anlar yaratma taahhüdünü, simetrisinin ise güveni" sembolize ettiğini söylüyor.

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Kia'nın yeni logosu kafa karıştırıyor: KN aramaları yükselişte