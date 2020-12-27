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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oxford araştırmacıları, havadaki karbonu jet yakıtına çeviren bir yöntem geliştirdiler

    Oxford Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, yaptıkları bir sistemle havadaki karbonu yakalayarak jet yakıtına dönüştürmenin bir yolunu buldular.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oxford araştırmacıları, havadaki karbonu jet yakıtına çeviren bir yöntem geliştirdiler
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    Karbon emisyonu, en büyük global problemler arasında yer alıyor. Dünya genelinde birçok çalışma ile araştırmacılar bu emisyon değerlerini azaltmak için çaba gösteriyorlar. Uçaklar,karbon emisyonunu azaltmak için rüzgar veya güneş enerjisinden elektrikle çalışacak kadar büyük piller taşıyamazlar ancak jet yakıtı yapmak için karbondioksit kullanılırsa, bu hava yolculuğu endüstrisinin karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olabilir. Havacılık endüstrisi ulaşımla ilgili tüm karbondioksit emisyonlarının %12'sini oluşturuyor.

    Oxford Üniversitesi araştırmacıları, Nature'da yayınlanan bir makale ile demir bazlı yeni bir katalizörün karbondioksiti jet yakıtına dönüştürdüklerini bildirdi.

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    Jet motorları için karbondioksiti yakıt olarak kullanmak

    Geçmişte karbondioksiti yakıta dönüştürme girişimleri, kobalt gibi nispeten pahalı malzemelerden yapılmış katalizörlere dayanıyordu ve çok sayıda kimyasal işlem aşamasını gerektiriyordu. Yeni katalizör, toz demir gibi ucuz bir malzeme içeriyor ve karbondioksiti tek bir adımla dönüştürülüyor.

    Oxford Üniversitesi araştırmacıları, yeni katalizörlerini 300°C'ye ayarlanmış ve deniz seviyesi hava basıncının yaklaşık 10 katına kadar basınçlandırılan küçük bir reaksiyon odasında karbondioksit üzerinde test ettiler. Katalizör, 20 saatin üzerindeki bir zamanda odadaki karbondioksitin %38'ini yeni kimyasal ürünlere dönüştürdü. Bu ürünlerin yaklaşık %48'i jet yakıtlı hidrokarbonlardı. Diğer yan ürünler, plastik yapımında kullanılabilen petrokimyasalları içeriyordu.

    Oxford Kimya Bölümü'nde kıdemli araştırma görevlisi Tiancun Xiao: "İklim değişikliği hızlanıyor ve çok büyük karbondioksit emisyonlarımız var. Hidrokarbon yakıtların altyapısı zaten mevcut. Bu süreç, iklim değişikliğini hafifletmeye ve sürdürülebilir kalkınma için mevcut karbon altyapısını kullanmaya yardımcı olabilir." dedi.

    Karbondioksiti jet motorlarda yakıt olarak yaygın kullanabilmesi için elbette daha çok zamana gerek var. Şu an için her şey laboratuvar aşamasında. Araştırma ekibi sıradaki hedeflerinin, bu çalışmayı laboratuvardan çıkararak havacılık endüstrisine entegre etmek olduğunu belirtiyor.



    https://www.sciencealert.com/researchers-find-way-to-pull-carbon-out-of-the-air-and-make-it-jet-fuel Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    raxetul (Emrah Urhan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Açık havada gerçekleştirmesi tarafının da ciddi ARGE isteyeceği bir çalışma. Bu yüzden pil haberlerinde olduğu gibi bu başlığa benzer başlıklara bir sürü başlık görüp "bu kaçıncı" diyenler çok olacaktır.

    Benzer şekilde pil haberlerinde yeni yöntem bulunuyor ama bulunan yöntemin üretim teknolojisinin de geliştirilmesi süreci göz ardı ediliyor çoğunlukla.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir gelişme ancak daha çok gelişmesi gerek. Bence en güzel çözüm şimdilik biyoyakıtın sadece uçaklarda kullanılması.



    Havayollarınada karbon yakalama görevi verilmesi hadi yapmadılar karbon kredileri satın almalarını zorlamak.



    Bu krediler başka yerlerde insanların karbon emisyonundan kurutacak projeler yapmasını sağlıyor. Bu artık üretilmeyen karbon ise hava yollarının sisteminden düşülüyor.
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    hopeyoung 33 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    Uçuş maaliyetlerini arttırarak, talebin azalması ile sonuçlanır. Havacılık ekonomisi daralır ve teknolojisi ilerlemez. Bence üreticilere her 2-3 yılda bir verimlilik iyileştirmesi baskısı kurulmalı. Böylece daha fazla arge görebiliriz. Hatta her sektör için geçerli olabilir.
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