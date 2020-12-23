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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Güvenlik Araştırma Cihazı Programı'nı başlattı: İlk özel iPhone gönderildi

    Teknoloji devi yaptığı bir açıklama ile Güvenlik Araştırma Cihazı Programı dahilinde ilk özel iPhone'un ilk araştırmacıya gönderildiğini duyurdu. Araştırmacı, iPhone'da güvenlik açığı arayacak.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, Güvenlik Araştırma Cihazı Programı'nı başlattı: İlk özel iPhone gönderildi
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    Apple bu yıl Temmuz ayında, Güvenlik Araştırma Cihazı Programı adlı yepyeni bir proje başlattı. Programın amacı, seçkin araştırmacılara, araştırmacıların güvenliğini dijital güvenlik açısından analiz etmelerine yardımcı olacak koruma sigortası politikalarının yanı sıra kendine özgü kod yürütme ile donatılmış özel iPhone'lar sunmaktı. Apple yaptığı bir açıklama ile ilk özel iPhone'un ilk araştırmacıya gönderildiğini duyurdu. Gelecek günlerle birlikte daha fazla özel iPhone programdaki diğer araştırmacılara ulaştırılacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple, gelecekteki cihazları için kendi modemini geliştirmeye başladı"

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    1.5 milyon dolara kadar ödül imkanı

    Apple'ın Güvenlik Araştırma Cihazı Programı ile şirket, iOS'unun güvenliğini daha da artırmayı umuyor. İlk katılımcının özel iPhone'u almasıyla program, başlangıcını yapmış oldu. Teknoloji devi, bu güvenlik araştırmacılarının katkılarının, bilgisayar korsanlarının cihaza sızmak için kullanabilecekleri tüm kusurları ve olası güvenlik açıklarını keşfetmek için büyük önem taşıdığına söylüyor.

    Şirket ayrıca tüketicileri için güvenliği artırma hedefine ulaşmak için çalışırken, gelecekteki iPhone'ların bazı iOS sürümlerinin yakın zamanda yaşadığı bilgisayar korsanlığı saldırılarına karşı dayanıklı hale geleceğini belirtti.

    Anlaşma gereği araştırmacılar, özel iPhone'larda 12 ay boyunca güvenlik açığı arayacaklar. İsteyen araştırmacılara bu süre, bir miktar daha uzatılabilecek. Ayrıca yine anlaşmaya göre güvenlik açığı bulunması halinde kimse ile paylaşılamayacak ve açık direkt Apple'a iletilecek.

    Özel iPhone'lara sahip olan araştırmacılar, güvenlik açığı tespit etmeleri halinde 1.5 milyon dolara kadar ödül kazanabilecekler.



    https://www.engadget.com/apple-security-research-drive-program-sending-iphones-102053541.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    edwinnarc (Timo edwinnarc) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu cihaz sadece Apple'a kayıtlı yazılımcılara mı verilecek? Güvenlik üzerine yazılım öğrenmek isteyen kişiler faydalanacak mı? Ayrıca sadece Amerika'da mı geçerli program?
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