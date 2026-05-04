Yakıt krizi havacılığı sarstı: THY en çok kesinti yapan şirket oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Küresel havacılık sektörü, artan jet yakıtı maliyetleri ve tedarik endişeleri nedeniyle ciddi bir daralma sürecine girdi. Son iki hafta içinde hava yolu şirketleri Mayıs ayı planlarından yaklaşık 2 milyon koltuğu çıkardı, binlerce uçuş iptal edildi ve operasyonlar daha az yakıt tüketen uçaklara kaydırıldı. Türk Hava Yolları (THY) ise en çok kapasite azaltan şirket oldu.

Kriz küresel ulaşımı altüst etti

Şubat ayı sonunda başlayan İran merkezli çatışmaların ardından jet yakıtı fiyatları iki katına çıkarak hava yolu şirketlerini zor durumda bıraktı. Aynı dönemde Körfez bölgesindeki önemli havalimanlarının kapanması, özellikle Avrupa ile Asya arasındaki uçuşların yaklaşık üçte birini doğrudan etkiledi. Bu gelişmeler, küresel uçuş ağında ciddi aksamalara ve kapasite kayıplarına yol açtı.

Havacılık veri şirketi Cirium’un verilerine göre Nisan ortasında 132 milyon olan toplam koltuk kapasitesi, ay sonuna gelindiğinde 130 milyona geriledi.

Jet yakıtı krizinde belirsizlik: Türkiye kendi yakıtını üretiyor 2 sa. önce eklendi

Artan maliyetler ve yakıt erişimindeki belirsizlik, hava yolu şirketlerini operasyonlarını yeniden düzenlemeye zorladı. Mayıs ayında toplamda 12 bin uçuş iptal edilirken birçok rota daha küçük veya daha verimli uçaklarla gerçekleştirilmeye başlandı.

Asya en sert darbeyi aldı

Tam Boyutta Gör Yakıt krizinden en fazla etkilenen bölgelerin başında Asya geliyor. Bunun temel nedeni, bölgenin enerji tedarikinde büyük ölçüde Hürmüz Boğazı’na bağımlı olması. İran tehdidi ve ABD deniz ablukası nedeniyle bu kritik geçiş noktasında sevkiyatın neredeyse durma noktasına gelmesi, arz dengesini bozdu.

Kriz, dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerini doğrudan etkiledi. Lufthansa, artan maliyetler nedeniyle Mayıs-Ekim döneminde 20 bin uçuşu iptal etme kararı aldı. ABD’li Delta Air Lines, ikinci çeyrekte uçuş ağını yüzde 3,5 oranında daralttı. EasyJet ve Virgin Atlantic ise kârlılık konusunda uyarılarda bulundu.

THY, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, 2025 yılı net karından herhangi bir temettü dağıtmama kararı aldığını ve nakit rezervlerini korumak amacıyla kazançlarını elinde tutmayı tercih ettiğini belirtti.

THY kapasite azaltımında ilk sırada

Analizlere göre, son iki haftalık dönemde koltuk kapasitesini en fazla azaltan hava yolu şirketi THY oldu. İstanbul merkezli güçlü hub yapısını koruyan şirketin operasyonları devam etse de yakıt kısıtlamalarının etkisiyle kapasite planlamasında önemli değişikliklere gidildi.

Uzmanlar, Körfez bölgesindeki uzun süreli aksaklıkların devam etmesi halinde THY’nin stratejik konumu sayesinde avantaj elde edebileceğini belirtse de vadeli etkilerin kaçınılmaz olduğu değerlendiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Yakıt krizi havacılığı sarstı: THY kesintilerde zirvede

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: