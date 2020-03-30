Oxford Üniversitesi, KOVİD-19 aşısı için gönüllüler aramaya başladı

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KOVİD-19 hastalığına karşı aşı geliştire kurumlardan biri olan Oxford Üniversitesi, adı ChAdOx1 nCoV-19 olan aşı için gönüllüler aramaya başladı. Halihazırda İngiltere Halk Sağlığı laboratuvarında hayvan deneyleri devam eden çalışmalar için 18 ila 55 yaşları arasında 510’a yakın gönüllü bulunacak.

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Aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarın yöneticisi Prof Adrian Hill bu konuda The Guardian’a yaptığı açıklamalarda “Aşılar, sıfırdan tasarlanır ve geliştirme süreci oldukça hızlı ilerler. Önümüzdeki test süreci, geliştirilen aşının KOVİD-19’a karşı olan etkisini göstermek açısından oldukça önemli. İşler yolunda giderse aşı kısa bir süre içinde kullanılmaya başlanabilir.” ifadelerini kullanmış. Aynı ekibin daha önce MERS hastalığı için de bir aşı ürettiğini belirtmemiz lazım.

Aşı testlerinde yer alacak deneklerin belli kriterlere uyması gerekiyor. Öncelikle gönüllülerin KOVİD-19 geçmişi olmaması gerekiyor. Buna ek olarak ilaç kullananlar ile hamile ve emziren kadınlar da testlere katılamayacak.

Denemeler esnasında bazı deneklere aşının kendisi uygulanacakken diğerlerine kontrol maksatlı dozlar vurulacak. Sonuçlar için haliyle ayların geçmesi gerekiyor.

Oxford Üniversitesi, bu süre zarfında medya ve diğer kuruluşlara aşı geliştirmekle meşgul olan laboratuvar çalışanları ile iletişim kurmaya çalışmamalarını ve kendilerini rahatsız etmemelerini istemiş.

https://interestingengineering.com/oxford-university-recruiting-volunteers-for-coronavirus-vaccine-trial

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