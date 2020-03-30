Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oxford Üniversitesi, KOVİD-19 aşısı için gönüllüler aramaya başladı

    KOVİD-19 hastalığına karşı aşı geliştiren kurumlardan biri olan Oxford Üniversitesi, aşı denemeleri için gönüllüler aramaya başladı.
    3 sa.
    602
    8
    9
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Oxford Üniversitesi, KOVİD-19 aşısı için gönüllüler aramaya başladı
    Tam Boyutta Gör

    KOVİD-19 hastalığına karşı aşı geliştire kurumlardan biri olan Oxford Üniversitesi, adı ChAdOx1 nCoV-19 olan aşı için gönüllüler aramaya başladı. Halihazırda İngiltere Halk Sağlığı laboratuvarında hayvan deneyleri devam eden çalışmalar için 18 ila 55 yaşları arasında 510’a yakın gönüllü bulunacak.

    Ayrıca Bkz. "Büyük Set Resifi, kayıtlara geçen en büyük ağarma olayını yaşamış olabilir"

    İlginizi Çekebilir Avatar İtalyan mimarlar, KOVİD-19’a karşı yük konteynerlerinden karantina koğuşu üretiyor

    Aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarın yöneticisi Prof Adrian Hill bu konuda The Guardian’a yaptığı açıklamalarda “Aşılar, sıfırdan tasarlanır ve geliştirme süreci oldukça hızlı ilerler. Önümüzdeki test süreci, geliştirilen aşının KOVİD-19’a karşı olan etkisini göstermek açısından oldukça önemli. İşler yolunda giderse aşı kısa bir süre içinde kullanılmaya başlanabilir.” ifadelerini kullanmış. Aynı ekibin daha önce MERS hastalığı için de bir aşı ürettiğini belirtmemiz lazım.

    Aşı testlerinde yer alacak deneklerin belli kriterlere uyması gerekiyor. Öncelikle gönüllülerin KOVİD-19 geçmişi olmaması gerekiyor. Buna ek olarak ilaç kullananlar ile hamile ve emziren kadınlar da testlere katılamayacak.

    Denemeler esnasında bazı deneklere aşının kendisi uygulanacakken diğerlerine kontrol maksatlı dozlar vurulacak. Sonuçlar için haliyle ayların geçmesi gerekiyor.

    Oxford Üniversitesi, bu süre zarfında medya ve diğer kuruluşlara aşı geliştirmekle meşgul olan laboratuvar çalışanları ile iletişim kurmaya çalışmamalarını ve kendilerini rahatsız etmemelerini istemiş.



    https://interestingengineering.com/oxford-university-recruiting-volunteers-for-coronavirus-vaccine-trial Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    THY, iç hat seferlerinde yan koltuk boş uygulamasına geçiyor
    2 sa.
    Büyük Set Resifi, kayıtlara geçen en büyük ağarma olayını yaşamış olabilir
    13 sa.
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 1 sa.
    En iyi üniversiteler nasıl çalışıyor, bizimkileri ilk bine bile sokmamakta haklılarmış, nerde boğaziçi nerde odtü nerde koç, adamlar şuan uzaktan eğitim altyapısı derdine düşmüşler, ne aşısı
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    huntedman (ahmet yılmaz) 2 sa.
    Ya niye gönüllü arıyorlar aşıyı yapanlar kendilerinde denesin.

    İnsanlık öldümü.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    deoks 3 sa.
    Ha bir de bu süreçte aşı karşıtlarından, alternatif tıpçılardan ses seda duyulmaması gerçek yüzlerini ortaya çıkartıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    deoks 3 sa.
    Aşı geliştirme çalışmalarında 100 doktor da çalışsa 1000 doktor da çalışsa süre aynıdır. Bu işlerin belli bir protokolü vardır, belli faz çalışmalarının yapılması gerekir. Bu yüzden yok para gönderelim, yok daha fazla doktor çalışsın demenin bir manası yok. Kaynaklar medikal aletlere, doktorlara ve hastanelere ayrılmalı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Dr. X (Turgay ÇAN) 3 sa.
    Çekilişe katılmak istiyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mirror of Deception 3 sa.
    Helal gavur. 👏

    Ama kusura bakma yanacaksın. 🙂
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Markanın temel taşı: 2021 Genesis G80 tanıtıldı 45 dk. Huawei, Google hizmetlerini akıllı telefonlarına geri getirmek istiyor 1 sa. Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek: Peki kimler başvurabilir? 1 sa. Google bu sene 1 Nisan şakası yapmayacak 2 sa. Samsung Galaxy Chromebook 6 Nisan’da satışa sunuluyor 2 sa. THY, iç hat seferlerinde yan koltuk boş uygulamasına geçiyor 3 sa. Samsung Galaxy M11 tanıtıldı: Infinity-O ekran, üç kamera ve 5000 mAh batarya 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Oxford Üniversitesi, KOVİD-19 aşısı için gönüllüler aramaya başladı Sonraki Agora Vahşi Yaşam fotoğraf yarışması sonuçlandı 13 sa. Büyük Set Resifi, kayıtlara geçen en büyük ağarma olayını yaşamış olabilir 13 sa. Yüz binlerce yıldızdan oluşan 'dev küresel kümenin' muhteşem görüntüsü 14 sa. 67 milyon yıl önce yaşayan son raptorların tüylü olduğu keşfedildi 14 sa. Google Drive kısayolları, organizasyonu kolaylaştırmak için kullanıma sunuldu 15 sa. Mac için Dropbox beta sonunda masaüstü senkronizasyonu yapabiliyor 16 sa. Atari klasiği Missile Command: Recharged mobile geldi 16 sa. Amerikan hükümeti mobil reklam konum verilerini koronavirüs yayılmasını izlemekte kullanıyor 17 sa. OnePlus 8 resmi basın görselleriyle karşınızda: Instagram temalı renk seçeneği dikkat çekiyor 18 sa. Nvidia RTX 3000 ailesini ağustosta duyurabilir 18 sa. OPPO Reno Ace 2 TENAA'da listelendi 19 sa. Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 1815 yeni vaka 19 sa. Zalman çift kuleli CNPS20X soğutucusunu duyurdu 19 sa. Meizu 17 serisi beşli arka kamera sistemiyle gelecek 20 sa. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: "Koronavirüs uzun süre havada kalamaz" 20 sa. Oppo Reno 5, Mayıs ayında tanıtılabilir 21 sa. Redmi K30 Pro serisinin ilk partisi 30 saniyede tükendi 22 sa. PowerColor ekran kartlarının garanti süresini 3 ay uzattı 22 sa. Geleceğin binaları beton yerine bakterilerle inşa edilebilir 23 sa. MIT, E-Vent projesiyle açık kaynaklı ve düşük maliyetli solunum cihazı üretiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dyson sadece 10 günde solunum cihazı tasarladı ve 10.000 sipar...
    DonanımHaber
    Çin'de iki yeni Koronavirüs çeşidi tespit edildi
    DonanımHaber
    Epic Games Store’da bu hafta 3 oyun ücretsiz
    DonanımHaber
    Aquaman 2'nin Senaristi, Filmin Konusu Hakkında Bir Detay Payl...
    Bölüm Sonu Canavarı
    The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III 30 Haziran'da S...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim