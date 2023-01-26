Oyun fiyatları nereye gidiyor: 2000 TL'lik oyun dönemi başladı!

Bu videomuzda Steam'in kur güncellemesi ve PlayStation Store'da 2000 TL'nin üstüne bir oyunun siparişe açılmasıyla oyun fiyatlarıyla ilgili içimizi döktük.

Geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi Steam 1.8 olan tavsiye edilen kuru 10 olarak güncelledi. Bunun ardından da oyun fiyatları zamlanmaya başladı. Bazı oyunlarda yüzde 2000'nin üzerinde zamlar gördük. Ardından da geçtiğimiz günlerde PlayStation Store'da WWE 2K23'ün Icon Edition'ı 2.290 TL'ye ön siparişe açıldı. Normal olarak da büyük tepki çekti.

Peki bu oyun fiyatları nereye gidiyor? Geçtiğimiz yıl 1000 TL için şaşırırken şimdi normalimiz haline geldi. Sizlere soruyoruz oyun fiyatları konusunda ne düşünüyorsunuz, sizce fiyatlar nereye gidiyor, daha ne kadar şaşıracağız?

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