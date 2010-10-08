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Özel Röportaj: Galaxy başkan yardımcısı Kevin Poon ile konuştuk

8 yıl
41,3b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy'nin başkan yardımcısı Kevin Poon ile konuştuk.

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy Microsystems'ın başkan yardımcısı Kevin Poon geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret etti. Kevin Poon ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, Galaxy'nin ülkemizle ilgili planları, çift grafik işlemcili Fermi modeli, yakında çıkacak grafik kartları ve Palit'le olan ilişkileri üzerine konuştuk.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sonbaron61 8 yıl
Erdi bey adamın nerdeyse tam 2 katı! :)
Ayrıca Erdinç İyikul'un dublajı süper olmuş...
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alpa07 8 yıl
adamın eli sürekli kodummu oturturum şeklinde duruyorr :D :D
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K.Kahriman 8 yıl
hayırlı olsun bakalım fiyatları uygun olursa piyasada yer edinirler.
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byfm 8 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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nighty 8 yıl
roportaji yapanlar kardes galiba, baya benziyorlar :)
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paratuzağı 8 yıl

nighty

roportaji yapanlar kardes galiba, baya benziyorlar :)

bide bunların amıcası var.
kanald'de başkomser ama o teknoji peşinde değilde kanıt peşinde koşuyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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UzmaN345 8 yıl
GTX400 serisinde tek kart çift cpu hayal oldu ati 5970 ile en iyi ekran kartını elinde bulundurmaya devam edicek
heralde kart çok ısındıgı ve güç çektigi için yapamadılar
benim GTX470X2 şüpem vardı tek karta çalısırmı diye dedigim cıktı
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hapocod 8 yıl
kısa ve öz olmuş teşekkürler
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