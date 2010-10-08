Özel Röportaj: Galaxy başkan yardımcısı Kevin Poon ile konuştuk

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy'nin başkan yardımcısı Kevin Poon ile konuştuk.

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy Microsystems'ın başkan yardımcısı Kevin Poon geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret etti. Kevin Poon ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, Galaxy'nin ülkemizle ilgili planları, çift grafik işlemcili Fermi modeli, yakında çıkacak grafik kartları ve Palit'le olan ilişkileri üzerine konuştuk.