Özel Röportaj: Galaxy başkan yardımcısı Kevin Poon ile konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy'nin başkan yardımcısı Kevin Poon ile konuştuk.
Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy Microsystems'ın başkan yardımcısı Kevin Poon geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret etti. Kevin Poon ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, Galaxy'nin ülkemizle ilgili planları, çift grafik işlemcili Fermi modeli, yakında çıkacak grafik kartları ve Palit'le olan ilişkileri üzerine konuştuk.
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Ayrıca Erdinç İyikul'un dublajı süper olmuş...
bide bunların amıcası var.
kanald'de başkomser ama o teknoji peşinde değilde kanıt peşinde koşuyor.
heralde kart çok ısındıgı ve güç çektigi için yapamadılar
benim GTX470X2 şüpem vardı tek karta çalısırmı diye dedigim cıktı