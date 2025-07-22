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    Türkiye’nin en büyük hipersonik füzesi: Tayfun Blok 4 ve tüm detaylar

    Türkiye’nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden ROKETSAN, IDEF 2025’e adeta damga vurdu. ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun Blok 4, Türkiye’nin en büyük hipersonik füzesi oldu.

    Türkiye’nin en büyük hipersonik füzesi: Tayfun Blok 4 Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen IDEF 2025 kapılarını açtı. Fuar kapsamında Türkiye’nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden ROKETSAN ise geliştirdiği hipersonik füzesi Tayfun Blok 4 ile adeta damga vurdu.

    Durdurulamaz güç: ROKETSAN Tayfun Blok 4

    ROKETSAN, fuarda 60’ın üzerinden yeni ve mevcut ürününü sergiledi. Ancak bunlar arasında en dikkat çekeni hiç şüphesiz Tayfun Blok 4 hipersonik füzesi oldu.

    Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, yaptığı açıklamada Tayfun Blok 4 özelinde "Aslında ülkemizin balistik füze teknolojisi alanında geldiği noktayı gösteren çok önemli bir ürün. Malumunuz TAYFUN Projesi halihazırda seri üretimde ve envanterdeki çalışmaları devam ediyor” dedi.

    Türkiye’nin en büyük hipersonik füzesi: Tayfun Blok 4 Tam Boyutta Gör
    Doğal olarak Tayfun Blok 4’ün tüm detayları açıklanmadı ancak hipersonik hıza sahip olan roket, 10 metre boyuyla, 938 mm çapıyla ve 7 bin 200 kilo ağırlığıyla TAYFUN ailesinin savaş alanındaki en caydırıcı ve en büyük üyesi.

    İkinci, "Modern harp ortamında özellikle hipersonik balistik füzelerin önemini yakın zamanda görmüş olduğumuz olaylarla çok net anlamış bulunmaktayız. TAYFUN ailesinin yeni üyesi TAYFUN BLOK-4 hipersonik füzemiz de inşallah bu anlamda kara kuvvetlerimizin gücüne de güç katacak."

    Tayfun’un bu yeni varyantı farklı harp başlıkları ile birlikte hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri hangarlar, kritik askeri tesisler stratejik unsurları hedefleyecek. Hipersonik füzeler günümüz hava savunma sistemlerinin en zayıf karnı.

    Menzil bilgisi gizli tutuluyor

    Bununla birlikte Tayfun Blok 4 için menzil bilgisi de gizli tutuluyor. Tayfun gibi Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sistemleri 300 km ila 1000 km+ menzillere sahip olabiliyor. Daha önceki açıklamalarda Tayfun ailesi için 2 bin km menzil hedefi verilmişti. Tayfun Blok 1, geçtiğimiz test atışlarında ise 500 km’nin üzerine çıkmıştı.

    Testlerde ROKETSAN, Tayfun füzeleri ile bir deniz hedefini santimetre hassasiyetiyle vurabileceğini göstermişti. Türkiye, bu kabiliyeti dünyaya duyuran ilk ve tek ülke konumunda. Zira bu tip füzeler genellikle hava-kara veya kara-kara olarak kullanılıyor. Çünkü sapma payının görece yüksek oldukları biliniyor. ROKETSAN’ın bu yeteneğinin anlamı ise şu; Türkiye, TAYFUN ailesi ile kritik öneme sahip düşman deniz unsurunu sadece tek bir atışla hipersonik hızda etkisiz hale getirebilir.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/roketsan-idef-2025te-ilk-kez-sergiledigi-6-yeni-urununu-tanitti/3638954 https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-siyah-ortu-acildi-iste-roketsanin-yeni-urunleri-7412285
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