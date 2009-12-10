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Packard Bell bazı notebook modellerindeki pilleri geri çağırdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Packard Bell bazı notebook modellerindeki pilleri geri çağırdı
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Geçtiğimiz yıllarda Acer tarafından satın alınan bilgisayar üreticisi Packard Bellek, bazı notebook modellerinde pil problemi olduğunu tespit etti. Firma Temmuz ve Aralık 2007 tarihleri arasında satılan EasyNote MX36, MX37, MX51 ve MX52 isimli dizüstü bilgisayarların pillerini olası bir tehlike duurmuna karşı geri çağırdı.

Yapılan açıklamaya göre ilgili modellerdeki piller, kısa devre ve bunun sonucu olarak aşırı ısınmaya ve yangına sebebiyet verebilir. Çoğunlukla Avrupa'da satılan dizüstü bilgisayar modelleri için Packard Bell şimdiye kadar rapor edilmiş herhangi bir olumsuz durum rapor edilmese de ilgili modellere sahip kullanıcıların, resmi internet sitesi veya ilgili telefon numarası [0871 467 0008] üzerinden kendileriyle irtibata geçebileceklerini bu süre zarfında daha fazla önlem alabilmek adına pili dizüstü bilgisayardan çıkartıp, güç bağlantısıyla ilişiğini kesmeleri gerektiğini belirtti.


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JasoNBuraK 9 yıl

fx57

... satın alınan bilgisayar üreticisi Packard Bellek, ...




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Zato1 9 yıl

JasoNBuraK


fx57

... satın alınan bilgisayar üreticisi Packard Bellek, ...







Aaaa ben onu Packerd Bell olarak okumuştum. Cidde öyle yazıyormuş. Çok komik olmuş ama
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alia58 9 yıl
Bu pilleri yenisi ile değiştirirler mi bunu çok mesak ediyorum...
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.Tolga 9 yıl

alia58

Bu pilleri yenisi ile değiştirirler mi bunu çok mesak ediyorum...

çağırdıklarına göre geri yollayacak halleri yok herhalde ?
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