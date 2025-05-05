Volkswagen, elektrikli minibüslerini geri çağırdı: Arka koltuk fazla geniş!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) yayınladığı rapora göre, geri çağırma 18 Eylül 2024 ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında üretilen 5.637 adet ID.Buzz modelini kapsıyor. Bu durum, ABD'deki Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standardına aykırı. Söz konusu standart, koltuk genişliğine göre yeterli sayıda emniyet kemeri bulunmasını zorunlu kılıyor.
Oturma alanı daraltılacak
Üçüncü kişinin emniyet kemeri takmadan oturması son derece riskli. Zira bu güvenlik zaafiyeti kaza anında yaralanma veya ölüm riskinin önemli ölçüde artırıyor. Volkswagen, bu sorunu oturma alanını sınırlayarak çözecek. Şirket üçüncü sıra koltuğa sabit ve yumuşak olmayan döşemeler takmayı düşünüyor. Böylelikle üçüncü bir yolcunun oturması fiziksel olarak engellenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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