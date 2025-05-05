Volkswagen, elektrikli minibüslerini geri çağırdı: Arka koltuk fazla geniş!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, ABD'de 2025 model ID.Buzz elektrikli minibüslerini geri çağırma kararı aldı. Bunun nedeni ise oldukça ilginç. Araçtaki üçüncü sıra koltuklar iki kişilik tasarlanmış olmasına rağmen, üç kişinin rahatlıkla sığabileceği kadar geniş. Fakat bu koltukta yalnızca iki adet emniyet kemeri bulunuyor.

Chery, Apple ile savaşı göze alamadı: iCar ismini değiştiriyor 1 gün önce eklendi

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) yayınladığı rapora göre, geri çağırma 18 Eylül 2024 ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında üretilen 5.637 adet ID.Buzz modelini kapsıyor. Bu durum, ABD'deki Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standardına aykırı. Söz konusu standart, koltuk genişliğine göre yeterli sayıda emniyet kemeri bulunmasını zorunlu kılıyor.

Tam Boyutta Gör

Oturma alanı daraltılacak

Üçüncü kişinin emniyet kemeri takmadan oturması son derece riskli. Zira bu güvenlik zaafiyeti kaza anında yaralanma veya ölüm riskinin önemli ölçüde artırıyor. Volkswagen, bu sorunu oturma alanını sınırlayarak çözecek. Şirket üçüncü sıra koltuğa sabit ve yumuşak olmayan döşemeler takmayı düşünüyor. Böylelikle üçüncü bir yolcunun oturması fiziksel olarak engellenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen, elektrikli minibüslerini geri çağırdı! Sebebi ilginç