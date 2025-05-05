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    Volkswagen, elektrikli minibüslerini geri çağırdı: Arka koltuk fazla geniş!

    Volkswagen, yaklaşık 5.700 adet ID.Buzz elektrikli minibüsünü güvenlik endişesi nedeniyle geri çağırdı. Sebep ise arka koltuk genişliği ile emniyet kemeri sayısının uyuşmaması.

    Volkswagen, elektrikli minibüslerini geri çağırdı! Sebebi ilginç Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, ABD'de 2025 model ID.Buzz elektrikli minibüslerini geri çağırma kararı aldı. Bunun nedeni ise oldukça ilginç. Araçtaki üçüncü sıra koltuklar iki kişilik tasarlanmış olmasına rağmen, üç kişinin rahatlıkla sığabileceği kadar geniş. Fakat bu koltukta yalnızca iki adet emniyet kemeri bulunuyor.

    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) yayınladığı rapora göre, geri çağırma 18 Eylül 2024 ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında üretilen 5.637 adet ID.Buzz modelini kapsıyor. Bu durum, ABD'deki Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standardına aykırı. Söz konusu standart, koltuk genişliğine göre yeterli sayıda emniyet kemeri bulunmasını zorunlu kılıyor.

    Volkswagen, elektrikli minibüslerini geri çağırdı! Sebebi ilginç Tam Boyutta Gör

    Oturma alanı daraltılacak

    Üçüncü kişinin emniyet kemeri takmadan oturması son derece riskli. Zira bu güvenlik zaafiyeti kaza anında yaralanma veya ölüm riskinin önemli ölçüde artırıyor. Volkswagen, bu sorunu oturma alanını sınırlayarak çözecek. Şirket üçüncü sıra koltuğa sabit ve yumuşak olmayan döşemeler takmayı düşünüyor. Böylelikle üçüncü bir yolcunun oturması fiziksel olarak engellenecek.

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