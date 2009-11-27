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Packard Bell'den Nvidia ION tabanlı yeni nettop: imedia XS

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,5b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Packard Bell'den Nvidia ION tabanlı yeni nettop: imedia XS
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Sistem üreticisi Packard Bell, ürün gamını Nvidia ION tabanlı yeni bir mini-bilgisayar ile genişletiyor. Firmanın imedia XS adını verdiği yeni nettop bilgisayar, temel olarak Acer'ın AspireRevo modelini baz alıyor ve çift çekirdekli Atom 330 işlemcisini (1.6GHz) kullanıyor. 2GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile donatılan kompakt sistem, ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik birimiyle hem DirectX 10 desteği sunuyor hem de yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma desteği (PureVideo HD teknolojisiyle) sunabiliyor.

Dikey olarak tasarlanan tasarımıyla kullanıcıların oturma odalarında medya bilgisayarı olarak değerlendirebilecekleri yeni nettop, kablosuz internet erişimi için WiFi desteği ile birlikte ethernet, yüksek tanımlı ses desteği ve görüntü aktarımı için D-Sub / HDMI konnektörlerini de beraberinde getiriyor. İşletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium'un eşlik ettiği Packard Bell imedia XS'in İngiltere satış fiyatı 249£ olarak belirlenmiş.


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buraoca2 10 yıl
Ion nettopların fiyatı bir türlü ucuzlamadı gitti...
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bayozi 10 yıl
bu paraya macmini alırım daha iyi
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