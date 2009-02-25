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Palit, Radeon HD 4850 Sonic Special Edition modelinde GDDR5 bellek kullanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit, Radeon HD 4850 Sonic Special Edition modelinde GDDR5 bellek kullanıyor
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Temsili resim: Palit HD 4850 Sonic

Geçtiğimiz günlerde 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Palit, AMD-ATi cephesinde de benzer bir girişime imza attı. Zira firma yeni modeli Radeon HD 4850 Sonic Special Edition modeline yönelik ilk detayları açıkladı. Sahip olduğu özel soğutucusu ile AMD-ATi'nin refeans tasarım HD 4850 modelinden ayrılan yeni modelin asıl farkı ise kullandığı bellek yongalarında gizli.

Bilindiği üzere AMD-ATi'nin Radeon HD 4850 ve 4870 modelleri arasındaki temel farkı HD 4870'de kullanılan ve yüksek saat hızında çalışan GDDR5 bellek teknolojisiyle daha yüksek çalışma frekansına sahip grafik işlemci hızı belirlemekte. Ancak ekran kartı dünyasının önde gelen isimlerinden Palit, Radeon HD 4850 Sonic Special Edition ile HD 4850 ve 4870 modelleri arasındaki temel farkı ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Palit'in yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı Sonic serisi ekran kartı ailesinin yeni üyesi için henüz saat hızları açıklanmış olmasa da HD 4850 ve 4870 modelleri arasındaki çizginin kaybolmaması adına GPU hızının standart seviyede tutulmuş olabileceği belleklerin ise 3200MHz'de veya Radeon HD 4870 modeliyle benzer şekilde 3600MHz'de çalışıyor olabileceği üzerinde duruluyor.

Özel soğutucusu sayesinde standart soğutmalı referans modele kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen kart, bağlantı özellikleriyle de öne çıkıyor zira kart üzerinde DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de yer verilmiş. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve DirectX 10.1 desteğine sahip olan ekran kartı HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Palit'in GDDR5 bellekli Radeon HD 4850 Sonic Special Edition modelini ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunacağı ise açıklanmadı.


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gurkan113 10 yıl
Hakikaten 4870 le ne farkı olur ki??
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yakamoz77 10 yıl
gddr3 sonic bile harikalar yaratıyor testlerdeki yüksek çönüzünürlüklerde bu herhalde süper olur. bakalım fiyat aralığı ne olacak..
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buraoca2 10 yıl
HD 4850 + GDDR5 + Vmod... Kulağa oldukça hoş geliyor ^^
HD 4870 katili olabilecek bir kart geliyor... Palit fiyatınıda uygun bir şekilde ayarlamıştır umarım...
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MMX 166 10 yıl
fıyatı gddr3 4850 gıbı olursa tadından yenmez.

bu arada 4870 de 6 pınlık 2 adet guc gırısı varken gddr5 4850 de 8 pınlık bır adet guc gırısı var.
tahmınen stabılıtesı 4870 kadar olmayabılır.
ama yınede enteresan bır urunbu adım bana nedende foxconn u hatırlattı


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altanelk 10 yıl
palite helal olsun yapmış yine yapacagını helal olsun
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StreamRolleR 10 yıl
uy yerim sesi çok tatlı
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a1a1a1fs 10 yıl
üzerindeki soğutucu nasıl, seslimi aceba, başka bi ekran kartıyla kullanan varmı soğutucuyu
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F.@.T.İ.H 10 yıl

Orjinalden alıntı: a1a1a1fs

üzerindeki soğutucu nasıl, seslimi aceba, başka bi ekran kartıyla kullanan varmı soğutucuyu


kart bu olmaya bilir temsili resim farklı sogutucu ile de gelebilir...
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escape0121 10 yıl
mükemmel...
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F.@.T.İ.H 10 yıl
gddr5 olması guzel...
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