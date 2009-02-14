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Palit'in GeForce 9600GT Green Edition modeli kullanıma sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit'in GeForce 9600GT Green Edition modeli kullanıma sunuldu
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Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT Green Edition modeli için çalışmalarını tamamlayan üreticilerden biri de Palit oldu ve firma yeni ekran kartını Japonya pazarında kullanıma sundu. Sektörün en büyük ekran kartı üreticilerinden birisi olan Palit'in GeForce 9600GT tabanlı yeni modeli başta soğutucusu olmak üzere referans tasarım modele kıyasla özelleştirilmiş bazı detaylara sahip.

Palit'in yeni ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 belleğe (1.4ns) sahip. 1+1 fazlı güç tasarımıyla gelen kartın grafik işlemci çalışma frekasnı satılmakta olan mevcut modele kıyasla 650MHz'den 600MHz'e düşürülmüş. SLI konnektörü ve ek PCIe güç gereksinimi kaldırılan kart üzerinde özel bir soğutucu ile birlikte yüksek tanımlı içeriğin aktarımı için HDMI portuna da yer verilmiş.

DirectX 10, CUDA ve PhysX gibi teknolojilerle uyumlu olan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Grafik işlemci çalışma gerilimi standart GeForce 9600GT modelinden daha düşük olduğu için güç tüketiminde ciddi bir kazanım sağlandığı ve güç girişinin kaldırıldığı ekran kartı, Japonya pazarında 87$'lık fiyatla listelere girmiş durumda.

Palit'in GeForce 9600GT Green Edition modeli kullanıma sunuldu
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Palit'in GeForce 9600GT Green Edition modeli kullanıma sunuldu
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yekoo 10 yıl
amaç zaten ek güç girişini iptal edip güç gereksinimini azaltmak.
4670 yerine bunu alırsın hem 256 bit...
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max975 10 yıl
güzel palit bence bunu çok satar
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buraoca2 10 yıl
İşte beklenen kartlardan biri. Harici güç girişinin gerekmemesi çok güzel bir durum ;) Ati 4670'e iyice taş koydu Nvidia :) Büyük ihtimalde Nvidia'da bunu düşünmüştür ;)
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kamikazeden 10 yıl
her ne kadar haberde ram saat hızı belirtilmemiş ama 1.4ns ramleri varsa bu en fazla 1400 bilemedin 1500mhz'dir. Yani iyice kırpık haberiniz olsun.Hoş fiyatına göre fena değil diycem ama kasılsa o fiyata green edition olmayan da bulunur mesela manli 9600GT. Ek güç girişi istememesi güzel ama
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iktyas 10 yıl
orta alt segementinde baya iş yapar bu kart.ama ilginç bir şeklı var.
ek güç girişinin olmaması düşük psu kullananlar için iyi bir özellik bence güzel olmuş alcak olanlara hayırlı olsun
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Master_Evil 10 yıl
bu kart tipsiz mipsiz ama f/p oranı yüksek
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FRAPS 10 yıl
Bu fiyata iyi iş yapar hemde güç girişi olmamasıda en güzel avantajı

Performansıda birçok kullanıcıyı memnun edecek bir düzeyde
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