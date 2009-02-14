Palit'in GeForce 9600GT Green Edition modeli kullanıma sunuldu

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Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT Green Edition modeli için çalışmalarını tamamlayan üreticilerden biri de Palit oldu ve firma yeni ekran kartını Japonya pazarında kullanıma sundu. Sektörün en büyük ekran kartı üreticilerinden birisi olan Palit'in GeForce 9600GT tabanlı yeni modeli başta soğutucusu olmak üzere referans tasarım modele kıyasla özelleştirilmiş bazı detaylara sahip.

Palit'in yeni ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 belleğe (1.4ns) sahip. 1+1 fazlı güç tasarımıyla gelen kartın grafik işlemci çalışma frekasnı satılmakta olan mevcut modele kıyasla 650MHz'den 600MHz'e düşürülmüş. SLI konnektörü ve ek PCIe güç gereksinimi kaldırılan kart üzerinde özel bir soğutucu ile birlikte yüksek tanımlı içeriğin aktarımı için HDMI portuna da yer verilmiş.

DirectX 10, CUDA ve PhysX gibi teknolojilerle uyumlu olan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Grafik işlemci çalışma gerilimi standart GeForce 9600GT modelinden daha düşük olduğu için güç tüketiminde ciddi bir kazanım sağlandığı ve güç girişinin kaldırıldığı ekran kartı, Japonya pazarında 87$'lık fiyatla listelere girmiş durumda.

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