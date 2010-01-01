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Palm App Catalog, 1000 uygulamayı aşmak üzere

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,4b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Palm'ın webOS işletim sistemiyle birlikte hayata geçirdiği uygulama mağazası App Catalog'un kullanıcılara sunduğu uygulama sayısı 1000'e yaklaştı.

Yılı, 946 uygulamayla kapatan App Catalog'un 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'da düzenlenecek olan tüketici elektroniği fuarı CES'de Palm'ın yapacağı keynote'da 1000 uygulamayı aşaldığına dair resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Palm App Catalog, 1000 uygulamayı aşmak üzere
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