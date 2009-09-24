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Palm Pre'nin Avrupa yolculuğu Ekim ayında başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Palm Pre'nin Avrupa yolculuğu Ekim ayında başlıyor
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Dünyanın lider operatörlerinden O2, Palm'ın son dönemdeki en gözde ürünü Pre'nin Avrupa macerasına başlayacağı tarihi resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Palm'ın webOS işletim sistemine sahip olan ilk cihazı Pre, Almanya'da 13 Ekim'de, İngiltere ve İrlanda'da ise 16 Ekim'de satışa sunulacak.

O2 tarafından İngiltere için belirlenen kontratlı Pre paketlerinin fiyatları ve içerikleri şöyle;

24 Aylık Sözleşme;

600 dakika konuşma+ 500 adet mesaj+ Sınırsız Data, Cihaz ücreti alınmadan aylık £34.26

18 Aylık Sözleşme;

3000 dakika konuşma+ 500 adet mesaj+ Sınırsız Data, Cihaz ücreti alınmadan aylık £73.41
1200 dakika konuşma+ 500 adet mesaj+ Sınırsız Data, Cihaz ücreti alınmadan aylık £44.05
600 dakika konuşma+ 500 adet mesaj+ Sınırsız Data, Cihaz ücreti £96.89, aylık £34.26
75 dakika konuşma+ 125 adet mesaj+ Sınırsız Data, Cihaz ücreti £96.89, aylık £29.38

Pre'nin Avrupa versiyonu CDMA yerine GSM üzerinden çalışacak, veri iletişimi için de HSDPA'i kullanacak. Bunun dışında Amerikan versiyonu ile aynı olan Pre, 3.1 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana, 3 megapiksellik kameraya, küresel konum belirleme sistemine (GPS) ve 8 Gb'lık dahili depolama alanına sahip.

Not: Cihazın Almanya'daki paket içeriklerini ve fiyatlarını öğrenmek için burayı tıklayınız.


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x1650Pro 10 yıl
Türkiye deki fiyatını tahmin etmek istemiyorum
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thedeparted 10 yıl
Palm'ın yeni modellerinin tasarımını hiç beğenmiyorum. Gerçekten iğrenç, hele ki Pixi gerçekten çok kötü. Ama WebOS'un marifetleri konusunda pek bir bilgim yok. İzlediğim videolar etkileyiciydi...
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