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    Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için yeni detaylar ortaya çıktı

    İspanyol medya organı La Razon’un iddiasına göre Türkiye, 20 adet ikinci el, 20 adet yeni olmak üzere 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alacak ve bunlar Meteor füzeleriyle donatılacak.
    Türkiye’nin Eurofighter alımı için yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    İspanyol medya organı La Razon, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon satın alımına geniş bir yer ayırarak sürece dair yeni detaylar paylaştı. Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya’nın dahil olduğu konsorsiyum tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon için Türkiye, 40 adetlik bir alım talebinde bulunmuştu. La Razon’un iddiasına göre bu uçaklar, kritik Meteor füzeleri ile donatılacak.

    Aktarılanlara göre Türkiye, Birleşik Krallık'tan 20 Eurofighter Typhoon (Tranche 1) savaş uçağını kısa vadede teslim almayı planlarken, ikinci aşamada 20 adet yeni üretim (Tranche 4) uçak daha envanterine katmayı hedefliyor. 2026’da başlaması öngörülen teslimatlarla birlikte, 2030 yılına kadar tam operasyonel kapasiteye ulaşılması amaçlanıyor. İlk etapta alınacak 20 uçağın ise İngiltere’nin envanterden ömürleri dolmadan çıkaracağı Eurofighter’lardan oluşması bekleniyor.

    Türkiye’nin Eurofighter alımı için yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AESA CAPTOR-E radarıyla donatılan Eurofighter Typhoon Tranche 4’ler 2060'lara kadar hizmet verebilecek kapasitede. Meteor BVRAAM füzesi, Amerikan yapımı AIM-120 AMRAAM'ı geride bırakarak dünyanın en gelişmiş havadan havaya füzesi olarak kabul ediliyor.

    Avrupa merkezli savunma şirketi MBDA tarafından geliştirilen Meteor füzeleri, 100 kilometreden fazla menzile sahip ve hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabiliyor. Bu füzeler, kendisini Mach 4 hızına ulaştırabilen "ramjet" motor sistemi sayesinde uzun mesafelerde bile yüksek hızını koruyabiliyor. Radar güdümlü sistemleri, hedefin ani manevralar yaparak kaçmasını zorlaştırıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise aynı anda birden fazla hedefi vurabilme kapasitesine sahip olması.

    Meteor füzesi, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Saab JAS 39 Gripen, F-35 Lightning II ve KF-21 platformlarıyla uyumlu.

    Yunanistan’ın endişesi: Ege’de askeri denge değişiyor mu?

    Türkiye’nin Eurofighter alımı için yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin Eurofighter ve Meteor füzeleriyle hava gücünü artırması, Atina’da güvenlik endişelerini tetiklemiş durumda. Ege Denizi'nde yıllardır süregelen askeri rekabet göz önüne alındığında, Türkiye’nin bu hamlesinin Yunanistan tarafından dikkatle izlendiği belirtiliyor.

    Yunanistan son yıllarda hava kuvvetlerini güçlendirmek adına Fransa’dan Rafale savaş uçakları ve ABD’den F-35 alımı için adımlar atmıştı. Ancak Türkiye’nin Meteor füzeleriyle donatılmış Eurofighter Typhoon’lara sahip olması bu platformların caydırıcılığı zayıflatıyor. F-35 programından çıkarılan Türkiye, KAAN gibi yerli platformların tam istenen haliyle hazır oluncaya kadar Eurofighter ve Meteor gibi sistemlerle açığı kapatmak istiyor.

    Çeşitli kaynaklara göre Meteor füzesinin geliştirilmesinde yer alan ülkeler arasındaki üç önemli oyuncu - Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya - Ankara ile güçlü bağları sürdürüyor ve satışa engel görmüyor. Bu arada Almanya, yakın zamanda Türkiye'ye silah ihracatına ilişkin kısıtlamalarını hafifleterek bu önemli anlaşmanın önünü etkili bir şekilde açtı. Fransa'ya gelince, Türk Hava Kuvvetleri'ne Meteor füzelerinin olası satışına örtülü onay vermiş gibi görünüyor. Zira, Yunanistan'ın açıklamalarına karşın herhangi doğrudan söylemde bulunulmadı.

    Bu arada, Türkiye’nin F-35 programına geri dönme çabaları da devam ediyor. ABD ile yaşanan diplomatik gerilimlerin aşılması halinde, Türkiye’nin F-35’leri de envanterine katması mümkün olabilir.

    Bakanlık fiyat teklifi bekliyor

    Resmi bilgilere baktığımızda ise Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta “Bu kapsamda 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedariki kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz” açıklamasını yapmıştı.

    Türkiye Eurofighter Typhoon uçaklarının yanı sıra ABD’den 40 tane F-16 Blok 70 Viper almak istiyor. Bu program için başlangıç ödemesi de geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti. Bakanlık, F-16 konusundaki teknik görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktarmıştı.

    Kaynakça https://www.larazon.es/internacional/mejor-misil-aireaire-mundo-cazas-eurofighter-turcos-alarma-grecia_20250201679defbae95c0600018376ba.html https://defencesecurityasia.com/en/greece-furious-over-frances-approval-of-meteor-bvr-air-to-air-missile-sale-to-turkiye/ https://bulgarianmilitary.com/2025/01/30/germany-and-france-greenlight-meteor-missile-deal-for-turkey/ https://www.ekathimerini.com/politics/foreign-policy/1260208/turkey-eyes-missiles-amid-greek-concerns/
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