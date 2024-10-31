Yeni F-16’lar için ilk ödeme yapıldı, Eurofighter'da sona yaklaşıldı

F-16 Block-70’lerde ilk ödeme yapıldı
Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon ve F-16 Block-70 savaş uçağı temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine “F-16 Block-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Block-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Block 70 uçağı ve 79 mevcut F-16 uçağının Viper yükseltmesini alıyor. Yine bu uçaklarda AESA radarı olacak. F-16 Block 70, Northrop Grumman'ın gelişmiş SABR APG-83 AESA atış kontrol radarı, geliştirilmiş durumsal farkındalık ve tüm hava koşullarında hedefleme hassasiyeti sağlayan 5. Nesil avcı radarı özellikleri ile yeni bir seviyeye çıkartılmıştı. Bu radar, donanım açısından F-35'in radarıyla yüzde 70, yazılım açısından yüzde 95 oranında ortak.
Eurofighter’da sona gelindi
Türkiye, bilindiği üzere Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortaklığında üretilen Eurofighter Typhoon uçaklarından 5.6 milyar dolara 40 adet almayı talep etmişti. Almanya geçtiğimiz aya kadar bu talebe kırmızı ışık kaldırmış ancak sonrasında yeşil ışık yakmıştı. Türkiye’nin ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağı alması bekleniyor. Bu uçaklarda AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizin) radarı da bulunacak. Böylelikle Eurofighter uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri’ne katılmasıyla ilk kez AESA radarlı savaş uçakları Kuvvet’in elinde mevcut olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D