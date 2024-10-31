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    Anlık Bildirim

    Yeni F-16’lar için ilk ödeme yapıldı, Eurofighter'da sona yaklaşıldı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Türkiye’nin ABD’den alacağı F-16 Block-70 uçakları ve Avrupa’dan alınacak Eurofighter Typhoon uçakları için son durumu paylaştı.
    Yeni F-16’lar için ilk ödeme yapıldı, Eurofighter'da sona gelindi Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 198 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirirken Türkiye’nin ABD’den alacağı F-16 Block-70 uçakları ve Avrupa’dan alınacak Eurofighter Typhoon uçakları için son durumu paylaştı.

    F-16 Block-70’lerde ilk ödeme yapıldı

    Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon ve F-16 Block-70 savaş uçağı temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine “F-16 Block-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Block-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir. ifadelerini kullandı.

    Bilindiği üzere Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Block 70 uçağı ve 79 mevcut F-16 uçağının Viper yükseltmesini alıyor. Yine bu uçaklarda AESA radarı olacak. F-16 Block 70, Northrop Grumman'ın gelişmiş SABR APG-83 AESA atış kontrol radarı, geliştirilmiş durumsal farkındalık ve tüm hava koşullarında hedefleme hassasiyeti sağlayan 5. Nesil avcı radarı özellikleri ile yeni bir seviyeye çıkartılmıştı. Bu radar, donanım açısından F-35'in radarıyla yüzde 70, yazılım açısından yüzde 95 oranında ortak.

    Eurofighter’da sona gelindi

    Yeni F-16’lar için ilk ödeme yapıldı, Eurofighter'da sona gelindi Tam Boyutta Gör
    Bakanlık kaynakları aynı zamanda Türkiye’nin Eurofighter Typhoon talebi hakkındaki son bilgileri de verdi: "Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz.”

    Türkiye, bilindiği üzere Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortaklığında üretilen Eurofighter Typhoon uçaklarından 5.6 milyar dolara 40 adet almayı talep etmişti. Almanya geçtiğimiz aya kadar bu talebe kırmızı ışık kaldırmış ancak sonrasında yeşil ışık yakmıştı. Türkiye’nin ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağı alması bekleniyor. Bu uçaklarda AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizin) radarı da bulunacak. Böylelikle Eurofighter uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri’ne katılmasıyla ilk kez AESA radarlı savaş uçakları Kuvvet’in elinde mevcut olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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