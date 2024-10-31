Yeni F-16’lar için ilk ödeme yapıldı, Eurofighter'da sona yaklaşıldı

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 198 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirirken Türkiye’nin ABD’den alacağı F-16 Block-70 uçakları ve Avrupa’dan alınacak Eurofighter Typhoon uçakları için son durumu paylaştı.

F-16 Block-70’lerde ilk ödeme yapıldı

Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon ve F-16 Block-70 savaş uçağı temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine “F-16 Block-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Block-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Block 70 uçağı ve 79 mevcut F-16 uçağının Viper yükseltmesini alıyor. Yine bu uçaklarda AESA radarı olacak. F-16 Block 70, Northrop Grumman'ın gelişmiş SABR APG-83 AESA atış kontrol radarı, geliştirilmiş durumsal farkındalık ve tüm hava koşullarında hedefleme hassasiyeti sağlayan 5. Nesil avcı radarı özellikleri ile yeni bir seviyeye çıkartılmıştı. Bu radar, donanım açısından F-35'in radarıyla yüzde 70, yazılım açısından yüzde 95 oranında ortak.

Eurofighter’da sona gelindi

Tam Boyutta Gör Bakanlık kaynakları aynı zamanda Türkiye’nin Eurofighter Typhoon talebi hakkındaki son bilgileri de verdi: "Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz.”

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Türkiye, bilindiği üzere Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortaklığında üretilen Eurofighter Typhoon uçaklarından 5.6 milyar dolara 40 adet almayı talep etmişti. Almanya geçtiğimiz aya kadar bu talebe kırmızı ışık kaldırmış ancak sonrasında yeşil ışık yakmıştı. Türkiye’nin ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağı alması bekleniyor. Bu uçaklarda AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizin) radarı da bulunacak. Böylelikle Eurofighter uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri’ne katılmasıyla ilk kez AESA radarlı savaş uçakları Kuvvet’in elinde mevcut olacak.

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Yeni F-16’lar için ilk ödeme yapıldı, Eurofighter'da sona gelindi