Bomba iddia! Türkiye, son model Eurofighter Typhoon alacak

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Tam Boyutta Gör Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirmek adına Avrupa’nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan Eurofighter Typhoon Tranche 4 modelini envanterine katmaya hazırlanıyor. İngiltere’nin öncülük ettiği görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilirken, ilk teslimatların 2028’den önce gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Türk Hava Kuvvetleri için planlanan tedarik süreci kapsamında Türkiye’nin toplam 40 adet Eurofighter alması bekleniyor.

Türkiye, son varyant için görüşüyor

HaberTürk’ten Güntay Şimşek’in haberine göre Türkiye, daha önce gündeme yansıyan Tranche 1 modelini değil, Tranche 4 modelini satın alacak. Bu ayın başında MSB kaynakları “Biz değişik konfigürasyonlarda 40 uçaklık alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim talebimiz, alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır.” Demişti. Bu açıklama, alınmak istenen tüm Eurofighter’ların Tranche 4 olmayacağı şeklinde yorumlanabilir.

Eurofighter Typhoon, Tranche 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere dört temel varyanttan oluşuyor. Ayrıca 5. Nesil uçaklara yaklaşan özelliklere sahip Tranche 5 varyantının da geliştirilmekte olduğu ve 2030 civarında fabrikadan çıkacağı biliniyor. Bu varyantın ilk müşterisi Almanya olacak, Türkiye’nin bu varyant ile ilgilenip ilgilenmediği belirsiz. Ancak genel olarak bakıldığında Tranche 5 alımı Türkiye için pek mantıklı görünmüyor.

Habere göre Türkiye’nin tedarik edeceği Eurofighter Typhoon’ların teslimine 2-3 yıl içinde başlanacak. Öte yandan, 20 Aralık 2024’te İspanya da Eurofighter filosunu genişletmek adına yeni bir sipariş verdi.

İngiltere ve Türkiye arasında kritik görüşmeler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu başkanlığındaki heyet, İngiltere’ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Richard Knighton’ın daveti üzerine gerçekleşen bu görüşmelerde yalnızca Eurofighter alımı değil, aynı zamanda askeri nakliye uçakları, KAAN’ın geliştirilmesine yönelik iş birlikleri ve farklı projeler de ele alındı.

Son dönemde İngiltere’nin Baykar Teknoloji ve diğer Türk savunma sanayi şirketleriyle yakın temas içinde olduğu biliniyor. Eurofighter sürecinin, savunma sanayii iş birliklerini de kapsayan daha geniş bir stratejik anlaşmanın parçası olabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye'nin hava gücü stratejisi: KAAN, Eurofighter, F-16 ve F-35

Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etme planı, üç kritik savaş uçağı platformunu kapsıyor:

Eurofighter Typhoon Tranche 4 – İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak yapımı, 40 adet.

– İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak yapımı, 40 adet. F-16 Block 70 – ABD ile anlaşmaya varıldı, 40 adet.

– ABD ile anlaşmaya varıldı, 40 adet. F-35 – Programdan çıkarılmasına rağmen Türkiye’nin yeniden dahil olma ihtimali tartışılıyor.

– Programdan çıkarılmasına rağmen Türkiye’nin yeniden dahil olma ihtimali tartışılıyor. KAAN – 2028 yılında envantere Blok-1 varyant olarak girmesi hedefleniyor.

Bu arada haberde özellikle Eurofighter Tranche 4’ün, ABD üretimi F-16 Block 70’lerden daha önce teslim edileceği iddia ediliyor. İlk sevkiyatın 2028’in başlarında veya daha erken gerçekleşmesi bekleniyor.

Baykar’ın dünya İHA pazarındaki liderliği, İtalyan Piaggio Aerospace’in satın alınması, İspanya ile savunma alanındaki yakın ilişkiler ve İngiltere’nin desteği, Türkiye’nin bu süreçlerdeki elini güçlendiriyor.

ABD’den tedarik edilecek F-16 Block 70 savaş uçakları, gelişmiş AMRAAM AIM-120C-8 füzeleriyle birlikte teslim edilmesi, Eurofighter paketinde ise Meteor hava-hava füze sistemlerinin bulunacak olması da yine önemli. Aynı zamanda, ROKETSAN’ın ürettiği yerli hava savunma sistemlerinin Avrupa ile yürütülen iş birliklerinde etkili bir faktör olduğu belirtiliyor.

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Öte yandan TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii), envanterdeki F-16 uçaklarının modernizasyonunu da gerçekleştiriyor. Daha önce ABD’den 79 adet modernizasyon kiti alımı gündemdeydi, ancak son karar doğrultusunda bu ihtiyacın tamamen yerli imkanlarla karşılanmasına karar verilmişti.

İngiltere’den C-130 Super Hercules alımı

Tam Boyutta Gör Türk Hava Kuvvetleri’nin İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 12 adet Lockheed Martin üretimi C-130 Super Hercules askeri nakliye uçağının tedariki için başvuruda bulunduğu biliniyor. Görüşmelerde önemli mesafe kaydedildiği ve yakında olumlu gelişmelerin duyurulacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta, Fransa’nın Toulouse kentinde düzenlenen Airbus Yıllık Basın Toplantısı’na katılan savunma yetkilileri, Avrupa’nın savunma ve uzay alanında yeni bir entegrasyon sürecine girdiğini vurguladı. Airbus CEO’su Guillaume Faury, Avrupa’nın ABD’den daha ileri teknolojilere sahip olduğunu ancak ölçek ekonomisine takıldıklarını belirtti. Avrupa ülkeleri, Thales ve Leonardo ile yürütülen uzay birleşmesi görüşmeleriyle daha entegre bir savunma ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

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