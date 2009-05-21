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Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Panasonic, SDHC serisi yeni bellek kartlarını kullanıma sunuyor. Firmanın Class 10 performans derecelendirmesine sahip olan yeni belleklerin, güncel SD Card spesifikasyonuyla uyumlu olduğu belirtiliyor. 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB'lık kapasite seçeneklerinin olduğu belirtilen Gold serisi yeni SDHC bellek kartlarının 22MB/sn'lik veri transfer hızı sunduğu ve özellikle HD çekim yapabilen kameraları hedef aldıkları belirtiliyor.

Panasonic'in Gold serisi yeni SDHC bellek kartları önümüzdeki ay ile birlikte yurt dışında satışa sunması beklenirken fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.