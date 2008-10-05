Panasonic şimdilik netbook pazarına girmeyi düşünmüyor

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Netbook olarak tanımlanan ve Intel'in Atom platformunu temel alan maliyet-odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar hazırlamayan az sayıdaki üreticiden biri de Panasonic. Geçtiğimiz günlerde Toughbook serisine Atom işlemcili yeni bir üye ekleyen Japonya merkezli teknoloji devi, en azından şu an için herhangi bir netbook hazırlamayı düşünmüyor.

Firmanın belirlediği bu stratejinin arkasında ise iki temel neden bulunuyor. Firmaya göre netbook'lar şu an için mobil çalışanlara yeterli çalışma süresine sunamıyor bununla birlikte yazılımların gereksinim duyduğu performansı da sağlayamıyor. Panasonic'in gündemine aldığı nedenler tartışmaya açık olsa da görünen o ki firma en azından bir süre daha herhangi bir netbook girişiminde bulunmayacak.