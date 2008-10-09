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Panasonic ve Renesas 32nm SoC çözümleri üzerinde çalışıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık 10 yıldır birlikte çalışan Panasonic ve Renesas Technology firmaları yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik ar-ge ve üretim çalışmalarına devam ediyor. Gelen bilgilere göre ikili SoC olarak bilinen yongada sistem çözümleri için 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Özellikle gelişmiş mobil çözümler ve dijital ev uygulamalarında kullanılması beklenen yongada sistem çözümlerini 32nm üretim sürecine dahil etmeyi planlayan Panasonic ve Renesas bu sayede hem üretim maliyetlerini düşürmeyi hem de performansı arttırmayı hedefliyor. High-k1 metal geçit teknolojisinin kullanılacağı yeni üretim teknolojisinde ayrıca ultra-düşük k2 materyaline de yer verilecek. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak SoC çözümlerinin ve bu çözümlerin kullanılacağı ürünlerin hacimli üretime ne zaman gireceği ise henüz açıklanmış değil.


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max975 11 yıl
güzel gelişme
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