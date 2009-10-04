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Japonya merkezli dünya elektronik devlerinden Panasonic, Windows 7'li yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu. Firmanın S8 ve N8 kod adlarına sahip yeni dizüstü bilgisayar modelelrini her ikisi de 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip. Intel'in 2.53GHz'de çalışan Core 2 Duo P8700 işlemcisinden güç alan sistemde ayrıca 4GB'a kadar bellek kapasitesine, depolama için 250GB'lık sabit diske ve grafik uygulamaları için DirectX 10 desteği sunan GMA X4500 entegre grafik birimine yer veriliyor.

Tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni modellerin standart pil ile 8 saate, ekstra pil ile 16 saate kadar kullanım süresi vaat ettikleri açıklando. İşletim sistemi olarak Windows 7 Professional ile gelecek olan taşınabilir sistemler arasındaki temel farkı ise kullanılan optik sürücü belirliyor zira S8 modelinde touchpad'in hemen yanına konumlandırılan ve 8x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcıya yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında WiFi, Gigabit Ethernet ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayarların 22 Ekim'de satışa sunulması bekleniyor.

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