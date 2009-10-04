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Panasonic Windows 7'li yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic Windows 7'li yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu
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Japonya merkezli dünya elektronik devlerinden Panasonic, Windows 7'li yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu. Firmanın S8 ve N8 kod adlarına sahip yeni dizüstü bilgisayar modelelrini her ikisi de 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip. Intel'in 2.53GHz'de çalışan Core 2 Duo P8700 işlemcisinden güç alan sistemde ayrıca 4GB'a kadar bellek kapasitesine, depolama için 250GB'lık sabit diske ve grafik uygulamaları için DirectX 10 desteği sunan GMA X4500 entegre grafik birimine yer veriliyor.

Tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni modellerin standart pil ile 8 saate, ekstra pil ile 16 saate kadar kullanım süresi vaat ettikleri açıklando. İşletim sistemi olarak Windows 7 Professional ile gelecek olan taşınabilir sistemler arasındaki temel farkı ise kullanılan optik sürücü belirliyor zira S8 modelinde touchpad'in hemen yanına konumlandırılan ve 8x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcıya yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında WiFi, Gigabit Ethernet ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayarların 22 Ekim'de satışa sunulması bekleniyor.

Panasonic Windows 7'li yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
Tasarım sıfır,sırf dikkat cekmek için yapılmış ama hataya cok müsayit...olmadı Panasonic...
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DH Misafiri 9 yıl
Tasarım sıfır,sırf dikkat cekmek için yapılmış ama hataya cok müsayit...olmadı Panasonic...
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DH Misafiri 9 yıl
Tasarım sıfır,sırf dikkat cekmek için yapılmış ama hataya cok müsayit...olmadı Panasonic...
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crower74 9 yıl
kötü ve kaba bir tasarım...
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sertacaygun 10 yıl
DVD yazıcının tek kötü yanı : Yedek parçası zor bulunur :D...
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freestyler7 10 yıl
Optik okuyucu tasarımı bencede kötü olmuş farklı olsun diye yanlış işler yapılmış bence.
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ensaronline 10 yıl
İlginçlikler güzeldir :D
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Anesthesia` 10 yıl
Cok ılgınc....
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CoreXXX 10 yıl
optik sürücü yeri iğrenç olmuş pc kullanırken oynaması çok rahatsız eder insanı, hele bide laçka olursa, çünkü sürekli oraya bilek geliyor
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neron23 10 yıl
Panasonic dizüstü neden ülkemizde yok?
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sft67 10 yıl
ilginç bi tasarım
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