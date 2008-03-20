Panasonic'den WiFi destekli 10x optik yakınlaştırma yapabilen Lumix TZ50

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Kompak kameralar hızla yaygınlaşmaya devam ederken üreticiler hazırladıkları modelleri ön plana çıkarabilmek adına farklı özellikler ile donatmaya gayret gösteriyorlar. Sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Panasonic hazırladığı yeni dijital kamerası Lumix TZ50'yi duyurdu. Firmanın yeni modeli özellikle sahip olduğu kablosuz iletişim teknolojisi ile dikkat çekiyor. WiFi 802.11b/g desteği ile öne çıkan makine, çekilen görüntüleri kablosuz olarak destek veren bilgisayar veya WiFi desteği olan herhangi bir cihaza aktarabiliyor. Buna ek olarak Lumix TZ50 ile Panasonic'in Flickr benzeri online rsim servisine bağlanıp siza ayıraln ücetsiz depolama alanına resimlerinizi aktararak saklayabilmeniz de mümkün. 3.1" boyutunda LCD ekrana sahip olan Lumix TZ50, 9.1MP'lik CMOS sensöre ve 10x optik yakınlaştırmaya sahip. Yüksek tanımlı çekim yapabilen Panasonic'in yeni dijital kamerası Party ve Starry Sky gibi geniş yelpazede otomatik görüntü modlarını da kullanıcılara sunabiliyor. En azından şimdilik sadece Japonya pazarında kullanıma sunulan ürünün 320 Avro'luk etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.