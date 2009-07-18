Panel PC'lerin sayısı artıyor; Averatec D1005

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Kompakt tasarımlarıyla öne çıkan hepsi bir arada formundaki Panel PC sayısı artmaya devam ediyor. Dell'in detaylarını dün verdiğimiz Vostro AiO modelinden sonra TriGem firması da Avaratec markası altında hazırladığı yeni Panel PC modelini tanıttı. Firmanın 22-inç boyutundaki D1005 modeli ilk bakışta tasarım özellikleriyle dikkat çekerken, sahip olduğu donanım alt yapısıyla da özellikle Intel Atom tabanlı pek çok modele göre çok daha yüksek performans vaat ediyor.

2.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E5200 işlemcisinin güç verdiği sistemde, 3GB bellek ve 320GB sabit disk kullanılıyor. Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 HD entegre grafik birimiyle gelen sistem bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Slot yüklemeli DVD yazıcı ile donatılan hepsi bir arada bilgisayar çözümünün diğer özellikleri arasında WiFi, 2MP entegre kamera ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de yer veriliyor.

Windows Vista Home Premium işletim sistemiyle gelen Averatec D1005 bir yıllık garanti ile satışa sunulurken fiyatı ise 800$ olarak belirlenmiş.

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