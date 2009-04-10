Patriot, 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

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Geçtiğimzi günlerde Warp v3 serisi 256GB'lık SSD'sini kullanıma sunan Patriot, Viper serisi yüksek performanslı bellek çözümlerine iki yeni model daha ekledi. Firmanın PVT312G1333LLHK ve PVT312G1333ELHK kodlu yeni bellek kitleri Intel'in Core i7 işlemcileriyle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlandı.

Tam altı adet bellek modülünden oluşan ve 12GB'lık yüksek kapasiteleriyle dikkat çeken yeni bellek kitleri 1333MHz'de çalışıyor. Intel'in Extreme Memory Profile (XMP) teknolojisine destek veren üç kanal DDR3 bellek kitlerini sahip oldukları erişim süreleri ayırıyor zira kitlerden biri 7-7-7-20 zamanlamalarıyla diğeri ise 9-9-9-24 zamanalamalarıyla geliyor.

Patriot'un Viper serisi yüksek kapasiteli yeni DDR3 bellek kitlerinin yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.