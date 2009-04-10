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Patriot, 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot, 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Geçtiğimzi günlerde Warp v3 serisi 256GB'lık SSD'sini kullanıma sunan Patriot, Viper serisi yüksek performanslı bellek çözümlerine iki yeni model daha ekledi. Firmanın PVT312G1333LLHK ve PVT312G1333ELHK kodlu yeni bellek kitleri Intel'in Core i7 işlemcileriyle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlandı.

Tam altı adet bellek modülünden oluşan ve 12GB'lık yüksek kapasiteleriyle dikkat çeken yeni bellek kitleri 1333MHz'de çalışıyor. Intel'in Extreme Memory Profile (XMP) teknolojisine destek veren üç kanal DDR3 bellek kitlerini sahip oldukları erişim süreleri ayırıyor zira kitlerden biri 7-7-7-20 zamanlamalarıyla diğeri ise 9-9-9-24 zamanalamalarıyla geliyor.

Patriot'un Viper serisi yüksek kapasiteli yeni DDR3 bellek kitlerinin yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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[sharpshooter] 10 yıl
Tasarımı ve rengi bence hoş değil. Pek uğraşmamışlar herhalde
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adilazimdegilx 10 yıl
6 tane ile 12GB olduktan sonra ohoo... Ben de 3x4GB sanmıştım...
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max975 10 yıl
bu marka ülkemize hızlı girdi özellikle inventusda uygun fiyatlı..
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EMIN3M 10 yıl
Yok mu 4X4 kardeşim ben pc mi arazide de kullanmak isterim
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Normal bir kullanıcı için, standat halini alması, uzun sürer.

Bence önümüzdeki 1-2-3 yıl'da, 3x2 GB Ram'ler standart halini alabilir. Yani idealdir bence 3x2 6 GB
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fatihcanery 10 yıl
bir zaman gelecekki artık standart hale gelecek,simdi çoğu insan diyodur gereksiz diye
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ilgezer 10 yıl
toptancı olsaydım alırdım


eğer geleceğin standartı haline gelecekse bellek miktarı yükseltilmelidir, bellek sayısı değil, burada tam 6 adet bellekten söz ediyoruz. 6 adet belleğin birada kullanılmış sıraan bir modül. maksat reklam yapmak...
bu standart olacaksa 3* 4 gb ya da 2* 6 gb şeklinde olmalı
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