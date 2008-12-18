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Patriot 256GB'lık yeni SSD modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot 256GB'lık yeni SSD modelini kullanıma sunuyor
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Geçtiğimiz günlerde flash bellek teknolojisinin kullanıldığı katı hâl diskleri yani SSD'ler için Windows 2000'in en iyi yazılım platformu olduğu yönünde açıklamalarda bulunan Patriot, Warp serisi SSD ailesine yüksek kapasiteli yeni bir model daha ekliyor.

Firmanın 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüsü 256GB'lık kapasitesi ile segmentinin en yüksek depolama alanına sahip modellerinden biri durumunda. Okuma hızı 240MB/sn, yazma hızı ise 160MB/sn olarak belirlenen Warp v3, bilgisayarlara SATA-II arabirimi üzerinden bağlanıyor.

Patriot'un 2 yıllık garanti ile kullanılma sunulması beklenen 256GB kapasiteli yeni SSD modeli Warp v3 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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GoldPunch 8 yıl
Bu SSD'yi 2 yıldır kullanıyorum fakat kimseye önermiyorum. Tam 4 kez bozuldu ve aynı model sıfır başka bir ürünle değiştirdiler, o da bozuldu. Belli bir kullanımdan sonra Okuma ve yazma hızlarında çok ciddi bir dengesizlik baş gösteriyor.
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tworule 8 yıl
2 3 YIL SONRA OLUR OYLE ŞEYLER.
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Promity 10 yıl
hbaerlerini duydukça kalaylayasım geliyor bu herifleri ne ağırdan sattınız be şe..sizler satın 200-300e HDD leri tarihe gömelim artık satıcak keriz buluyorlar demek 1000liradan bunları kerameti neki bunun kaça mal ediyolar sanki.
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Kénan 10 yıl
SSD'lerin fiyatı ucuzlamadan hayatta alınmaz..
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Favo 10 yıl
geçen sene bu zamanlar 2 yl içerisinde yaygınlaşmaya başlar demiştim, kimisi 2 yılı bulmaz falan demişti, ama ben az dedim sanırım, çok ağırdan aldılar bu ssd olayını, fiyatı hala kazık...
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LINEBACKER 10 yıl
benim merak ettiğim bir olay var
çekmecede duruken yada bilgisayarın fişi prize takılı değilken ssd ile en fazla nekadar süre veri saklanabiliyor.
içerisinde pil mi mevcut acaba bunların nasıl bişeydir ben anlamadım
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
biran once fiyatı düşse şu meretlerin bıktım HDD nin gürültüsünden titreşiminden
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huoyuanjia 10 yıl
Heralde 1 yıldan yaygınlaşmaya baslar. Bizde kurtuluruz hdd lerden
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