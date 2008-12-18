Patriot 256GB'lık yeni SSD modelini kullanıma sunuyor

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Geçtiğimiz günlerde flash bellek teknolojisinin kullanıldığı katı hâl diskleri yani SSD'ler için Windows 2000'in en iyi yazılım platformu olduğu yönünde açıklamalarda bulunan Patriot, Warp serisi SSD ailesine yüksek kapasiteli yeni bir model daha ekliyor.

Firmanın 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüsü 256GB'lık kapasitesi ile segmentinin en yüksek depolama alanına sahip modellerinden biri durumunda. Okuma hızı 240MB/sn, yazma hızı ise 160MB/sn olarak belirlenen Warp v3, bilgisayarlara SATA-II arabirimi üzerinden bağlanıyor.

Patriot'un 2 yıllık garanti ile kullanılma sunulması beklenen 256GB kapasiteli yeni SSD modeli Warp v3 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.