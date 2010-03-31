Patriot Bolt: Yüksek güvenlikli yeni USB bellek

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Ağırlıklı olarak sistem bellekleriyle, son dönemde ise SSD depolama sürücüleriyle gündeme gelen Patriot, Signature serisi altında hazırladığı Bolt isimli yeni USB belleğini duyurdu. Hem son kullanıcılar hem de küçük-orta ölçekli kurum çalışanları için hazırlanan yeni belleğin 4GB, 8GB, 16GB, 32GB ve 64 olmak üzere beş farklı kapasite alternatifi bulunuyor.

Bilgisayarla bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiren Bolt, dayanıklı metal kasası ve 256-bit AES şifreleme özellikleriyle öne çıkabilir. Bolt ayrıca sahip olduğu özel içerik silme modu sayesinde, arka arkaya yapılacak 10 başarısız deneme sonucunda içerdeki tüm bilgileri silebiliyor. Okuma hızı 30MB/saniye, yazma hızı ise 12mb/saniye olarak açıklanan Bolt için Patriot'un mühendislikten sorumu başkan yardımcısı Les Henry, küçük boyutları ve yüksek kapasiteleri ile dosya taşıma ve depolamada büyük rol oynayan USB belleklere eklediği yeni modeli Bolt'un, veri güvenliği açısından da iddialı olduğunu belirtiyor.

Patriot Bolt, tercih edilecek bellek kapasitesine göre 32.99 dolar ile 321.88 dolar düzeylerindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuluyor.