Patriot Core i5 ve Core i7 işlemciler için Sector 5 serisi DDR3 kitlerini duyurdu

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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Patriot, çift kanal bellek desteği sunacak Core i5 ve Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler için hazırladığı Sector 5 serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. P55 yonga setli anakartlarla kullanılmak üzere hazırlanan çift kanal bellek kitleri modeline göre 1333MHz - 2000MHz aralığında çalışıyor ve Viper II serisinde de kullanılan özel soğutucu ile serinletiliyorlar.

Patriot tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacak Sector 5 serisi çift kanal DDR3 modelleri şu şekilde;



- PVV34G2000LLKB - 4GB (2GB x 2) | 2000 MHz | 8-8-8-24 | Futuremark Vantage hediyeli

- PVV34G1800LLKB - 4GB (2GB x 2) | 1800 MHz | 8-8-8-24 | Futuremark Vantage hediyeli

- PVV34G1600LLKB - 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 7-7-7-20 | Futuremark Vantage hediyeli

- PVV34G1333LLK - 4GB (2GB x 2) | 1333 MHz | 7-7-7-20 |

- PGV34G1600ELK - 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 9-9-9-24 |

- PGV34G1333ELK - 4GB (2GB x 2) | 1333 MHz | 9-9-9-24 |