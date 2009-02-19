Patriot dört yeni üç kanal DDR3 bellek kiti hazırladı

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde adı SSD pazarında da duyulmaya başlayan Patriot, Intel'in Core i7 işlemcileri için dört yeni bellek kiti hazırladı. Firmanın Signature serisi dahilinde hazırladığı 3 kanal destekli DDR3 kitleri, 3GB (3x 1GB) ve 6GB'lık (3x 2GB) kapasite seçenekleriyle gelirken modeline göre kitlerde Alüminyum soğutucu da kullanılıyor. 1066MHz'de CAS7 zamanlamalarıyla çalışan bellek kitlerinin çalışma gerilimi ise 1.5v olarak belirlenmiş. X58 yonga setli anakartlarda kullanılacak kitlerin ömür boyu garanti ile geleceği belirtilirken fiyatları ise açıklanmadı.