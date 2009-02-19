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Patriot dört yeni üç kanal DDR3 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot dört yeni üç kanal DDR3 bellek kiti hazırladı
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde adı SSD pazarında da duyulmaya başlayan Patriot, Intel'in Core i7 işlemcileri için dört yeni bellek kiti hazırladı. Firmanın Signature serisi dahilinde hazırladığı 3 kanal destekli DDR3 kitleri, 3GB (3x 1GB) ve 6GB'lık (3x 2GB) kapasite seçenekleriyle gelirken modeline göre kitlerde Alüminyum soğutucu da kullanılıyor. 1066MHz'de CAS7 zamanlamalarıyla çalışan bellek kitlerinin çalışma gerilimi ise 1.5v olarak belirlenmiş. X58 yonga setli anakartlarda kullanılacak kitlerin ömür boyu garanti ile geleceği belirtilirken fiyatları ise açıklanmadı.


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santhora 10 yıl
Piyasada 2000mhz CAS7 olan ürünler varken ne gereksiz bir ürün. Benim A-data vitesta 800mhz ramler CAS5 ile 1066 ya çıkıyor. Umarım tüketici yutmaz bunu
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By MuRaT 10 yıl
Bakalım...
Bir türkiyeye girsinde
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petsiyehable 10 yıl
PATRİOT HER ZAMAN iyi ramler üretmiştir türkiyeye getiren yok malesef :)
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max975 10 yıl
var artık inventus ve evren shop da var
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