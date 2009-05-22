Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot, Gaming serisi yeni bellek kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,8b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Patriot, Gaming serisi yeni bellek kitlerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı bellek üreticisi Patriot oyuncular için hazırladığı G (Gaming) serisi bellek kitlerini duyurdu. DDR2 ve DDR3 kitlerden oluşan yeni seri dahilindeki çözümlerin düşük erişim süresine ve avantajlı fiyatlara sahip olacakları belirtiliyor. DDR3 cephesinde iki adet 3 kanal kite sahip olan serinin üyelerinden 3GB'lık model 1600MHz'de, 6GB'lık model ise 1333MHz'de görev yapıyor. Her ikisi de 9-9-9-24 zamanlamalarında çalışan kitlerin gerilim seviyesi ise 1.65v olarak belirlenmiş.

Üç kanal DDR3 bellek kitlerin yanı sıra Patriot, G serisi dahilinde iki adet te çift kanal DDR3 bellek kiti hazırladı. Yukarıdaki kitlerle benzer özelliklere sahip olan 4GB'lık DDR3 çözümlerinin farklı olarak çalışmak için 1.8v geriliminde ihtiyaç duydukları belirtiliyor. DDR2 cephesinde ise biri 1066MHz (7-7-7-20, 2.1v gerilimi) diğeri ise 800MHz'de (5-5-5-12, 1.9v gerilimi) çalışan 4GB kapasiteli iki yeni bellek kiti hazırlayan Patriot'ın G serisi çözümlerinde seriye özgü özel soğutucu kullanımı da ihmal edilmemiş.

Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen G serisi yeni Patriot bellekleri fiyatları ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Beriko 10 yıl
Zamanlamalar berbat..Patriot oyunculari ne saniyor saftorik mi??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NakkaSss 10 yıl
1066 cas 5 standart oldu neredeyse patriot elinde kalan cas7 leri heralde bitirmeye çallışıyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toonjai 10 yıl
Bazı üreticiler RAM işinin b*kunu çıkarmaya başladılar.hiç olmamış. kızgın.gif
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 10 yıl
CL 7 ile benim 2x2gb kingston DDR2 800mhz CL5 lerim bile çıkıyor hemde soğutma almadan bunlar bildiğimiz oem ramler vallahi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 10 yıl
1066MHz (7-7-7-20, 2.1v gerilimi) bu ozelliklerde olan ram herhalde oc ile 1200mhz ye cikiyor ki gerilimi ve timinglerini bu kadar yuksek tutmuslar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fahdlan 10 yıl
zamanlamalar felaket, gayet sıradan , bide calışıp onca zaman harcayıp bunları yenı cıkardık dıye önumuze suruyorlar, ayıptır kardesim ... bu sirketlere hayret edıyorum, nasıl batmıyorlar yahu , hıc bı gelıstırme olmazmı bunlarda, bunların teknısyenlerı ne iş yapar , herzaman dedıgım gıbı , tr.de olsalardı coktaaaaann kapının önune konmuslardı, hemde tazmınatsız ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xtreme55 10 yıl
1600 Mhz'lik model bir yere kadar da, 1333 Mhz DDR3 CL9'un gamingle ne alakası var allah aşkına, adam kandırıyorlar.. Ayrıca DDR2 için 2.1v yüksek bir değer, benim 2 senelik belleklerim bile 2.1v'de 1100 Mhz yapıyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eşref_37 10 yıl
Güzel sayılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safe-e 10 yıl
ddr2 1066 mhz in voltajı iyi gzl oc olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony Bravia Lansmanı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim