Patriot, Gaming serisi yeni bellek kitlerini duyurdu

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Yüksek performanslı bellek üreticisi Patriot oyuncular için hazırladığı G (Gaming) serisi bellek kitlerini duyurdu. DDR2 ve DDR3 kitlerden oluşan yeni seri dahilindeki çözümlerin düşük erişim süresine ve avantajlı fiyatlara sahip olacakları belirtiliyor. DDR3 cephesinde iki adet 3 kanal kite sahip olan serinin üyelerinden 3GB'lık model 1600MHz'de, 6GB'lık model ise 1333MHz'de görev yapıyor. Her ikisi de 9-9-9-24 zamanlamalarında çalışan kitlerin gerilim seviyesi ise 1.65v olarak belirlenmiş.

Üç kanal DDR3 bellek kitlerin yanı sıra Patriot, G serisi dahilinde iki adet te çift kanal DDR3 bellek kiti hazırladı. Yukarıdaki kitlerle benzer özelliklere sahip olan 4GB'lık DDR3 çözümlerinin farklı olarak çalışmak için 1.8v geriliminde ihtiyaç duydukları belirtiliyor. DDR2 cephesinde ise biri 1066MHz (7-7-7-20, 2.1v gerilimi) diğeri ise 800MHz'de (5-5-5-12, 1.9v gerilimi) çalışan 4GB kapasiteli iki yeni bellek kiti hazırlayan Patriot'ın G serisi çözümlerinde seriye özgü özel soğutucu kullanımı da ihmal edilmemiş.

Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen G serisi yeni Patriot bellekleri fiyatları ise henüz açıklanmadı.