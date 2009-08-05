Patriot, Viper II serisi yeni DDR2 bellek kitlerini duyurdu

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Yeni bellek kitleriyle birlikte 3DMark Vantage Advanced Edition aktivasyon kodu hediye ediliyor.

Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, Viper II serisi altında hazırladığı DDR2 bellek kitlerini duyurdu. Firmanın PV224G6400LLKB ve PV224G8500ELKB kod adlarını taşıyan 4GB kapasiteli yeni bellek kitleri sırasıyla 800MHz'de ve 1066MHz'de çalışıyorlar. Yine sırasıyla 4-4-4-12 ve 5-5-5-15 zamanlamalarına sahip olan DDR2 bellek kitlerinin çalışma gerilimi ise 2.1v olarak belirlenmiş. Viper II serisine özgü özel soğutucular ile donatılan yeni kitlerin ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatlar hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.