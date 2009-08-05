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Patriot, Viper II serisi yeni DDR2 bellek kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot, Viper II serisi yeni DDR2 bellek kitlerini duyurdu
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Yeni bellek kitleriyle birlikte 3DMark Vantage Advanced Edition aktivasyon kodu hediye ediliyor.

Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, Viper II serisi altında hazırladığı DDR2 bellek kitlerini duyurdu. Firmanın PV224G6400LLKB ve PV224G8500ELKB kod adlarını taşıyan 4GB kapasiteli yeni bellek kitleri sırasıyla 800MHz'de ve 1066MHz'de çalışıyorlar. Yine sırasıyla 4-4-4-12 ve 5-5-5-15 zamanlamalarına sahip olan DDR2 bellek kitlerinin çalışma gerilimi ise 2.1v olarak belirlenmiş. Viper II serisine özgü özel soğutucular ile donatılan yeni kitlerin ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatlar hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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yawuz158 10 yıl
"iso614300" ürün zaten türkiyede ve istanbulun birçok alışveriş merkezinde satılıyor Vatan Bilgisayar,Kadıköy Yazıcı İş Hanı,Dijital Trend,Gümen Bilgisayar
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iso614300 10 yıl
Ne zaman gelecek peki Türkiyeye..
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iso614300 10 yıl
Bunların Viper Extreme performance 1066 ile farkı nedir ki???? Asus P5Q anakartta nasıllar???? Hazır değiştirecem ben RAM lerimi.Eğer bunlar daha iyiyse iki çift alacam 8GB kullanmak için. ??
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TheViperadix 10 yıl
Ne güzel :D:D
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cobi 10 yıl
viper 2'nin farkını bilmiyorumda bende viper extreme ddr2 800 kit var voltajsız 1066 rahat görüyor çok kalite
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Alper# 10 yıl
Fiyat konusunda iyise gerçekten güzel olur. :)
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