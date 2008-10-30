Patriot'dan 64GB'lık yeni USB bellek; Xporter Magnum

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Viper serisi dahilindeki bazı bellek kitleriyle 3DMark Vantage hediye edeceğini açıklayan Patriot, yüksek kapasiteli USB belleğe gereksinim duyan kullanıcılar için hazırladığı yeni depolama çözümünü duyurdu.

Firmanın Xporter ailesi için geliştirdiği yeni Magnum isimli yeni model, sunduğu 64GB'lık depolama alanıyla dikkat çekiyor. Windows Vista'nın ReadyBoost özelliğini destekleyen ve 30MB/sn'lik veri aktarım hızına sahip olan Patriot Xporter Magnum'un ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.