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PC Power & Cooling'den yeni güç kaynağı; Silencer 910

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PC Power & Cooling'den yeni güç kaynağı; Silencer 910
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Hazırladığı yüksek performanslı güç kaynaklarıyla tanınan ve bir süre önce OCZ çatısına altına giren PC Power & Cooling, ürün gamını yeni bir model ile güncelledi. Firma tarafından Silencer serisi dahilinde hazırlanan Silencer 910 isimli yeni model adından da anlaşılabileceği üzere 910 Watt gücünde. 80 Plus Silver sertifikasına sahip olan ve %88 seviyesinde verimlilik değeri sunabilen güç kaynağı, PC Power & Cooling'den bekleneceği üzere tek 12v rail tasarımını kullanıyor ve tek hattan 74A sağlayabiliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan ve Nvidia'nın SLI sertifikasına sahip olan yeni güç kaynağı, 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunuyor. Özellikle yüksek performanslı oyuncu sistemlerini hedef alan güç kaynağı, 80mm'lik fan ile soğutuluyor. 5 yıllık garanti ile satışa sunulan Silencer 910'un yurt dışı satış fiyatı 230$ olarak belirlenmiş.


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esav 10 yıl
silencer 500w lığını kullanıyorum aynı sistemle tagan easycon 480 de kullandım 8 mm fan gayet sessiz ayrıca kabloları da yumuşak
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sertacaygun 10 yıl
80+ verimlilikteki cihaz için yeterli 8cm fan...
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tezman 10 yıl
olabılır tabı ama zaten extrem bır sıstemde ıllakı bıraz ses olur :)))
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reys 10 yıl
Bnmde hosuma gitmiyor bu küçük fanlar.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Leon-x 8mm fan belki yeterlidir...
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LEON-X 10 yıl
Valla ürünün kalitesi tartışılmaz o ayrı bir konu, ama ben cidden sinir oluyorum 8mm'lik fanlara, sese karşı inanılmaz hassasım ben başkaısna belki sessiz gelebilir ama zamanla tozla beraber sesli çalışıyor 8mm'lik fanlar...

Kasamda;

3x12mm'lik fan
2x14mm'lik fan
Vga kendi fanı (Riva Turner ile düşük devirde)
HDD 2x60mm'lik
ram cooler 2x40mm

Şuan çalıştığı belli değil yani, zaman zaman sesli geliyor bende anlamıyorum ses karşı çok hassasım yani, ondan dolayı abartıyor da olabilirim.
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LEON-X 10 yıl
8mm'lik fanlardan vazgeçmediler gitti


Teşekkürler haber için
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kamikazeden 10 yıl
Verimliliği yüksek güç kaynaklarında ısıya dönüşen elektrik enerjisi kaybı da az olduğundan serinletme ihtiyacı daha ufak fanlarla da karşılanabiliyor,kaldı ki 80plus silver sertifikası var,boru değil.Bendekinde sadece 80+ olduğu halde 80mm fan oldukça sessiz.Bu seriyi giriş seviyesine de yayarlarsa güzel olur.Gösterişten uzak olsa da oldukça kaliteli bir ürün
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TELESCOPE 10 yıl
8mm lik fanlardan ellerinde bol miktarda olduğunu sanıyorum , değerlendirip piyasaya sunuyorlar
hadi hayırlısı
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