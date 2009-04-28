PC Power & Cooling'den yeni güç kaynağı; Silencer 910

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Hazırladığı yüksek performanslı güç kaynaklarıyla tanınan ve bir süre önce OCZ çatısına altına giren PC Power & Cooling, ürün gamını yeni bir model ile güncelledi. Firma tarafından Silencer serisi dahilinde hazırlanan Silencer 910 isimli yeni model adından da anlaşılabileceği üzere 910 Watt gücünde. 80 Plus Silver sertifikasına sahip olan ve %88 seviyesinde verimlilik değeri sunabilen güç kaynağı, PC Power & Cooling'den bekleneceği üzere tek 12v rail tasarımını kullanıyor ve tek hattan 74A sağlayabiliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan ve Nvidia'nın SLI sertifikasına sahip olan yeni güç kaynağı, 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunuyor. Özellikle yüksek performanslı oyuncu sistemlerini hedef alan güç kaynağı, 80mm'lik fan ile soğutuluyor. 5 yıllık garanti ile satışa sunulan Silencer 910'un yurt dışı satış fiyatı 230$ olarak belirlenmiş.