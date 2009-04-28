PC Power & Cooling'den yeni güç kaynağı; Silencer 910

Hazırladığı yüksek performanslı güç kaynaklarıyla tanınan ve bir süre önce OCZ çatısına altına giren PC Power & Cooling, ürün gamını yeni bir model ile güncelledi. Firma tarafından Silencer serisi dahilinde hazırlanan Silencer 910 isimli yeni model adından da anlaşılabileceği üzere 910 Watt gücünde. 80 Plus Silver sertifikasına sahip olan ve %88 seviyesinde verimlilik değeri sunabilen güç kaynağı, PC Power & Cooling'den bekleneceği üzere tek 12v rail tasarımını kullanıyor ve tek hattan 74A sağlayabiliyor.
Çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan ve Nvidia'nın SLI sertifikasına sahip olan yeni güç kaynağı, 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunuyor. Özellikle yüksek performanslı oyuncu sistemlerini hedef alan güç kaynağı, 80mm'lik fan ile soğutuluyor. 5 yıllık garanti ile satışa sunulan Silencer 910'un yurt dışı satış fiyatı 230$ olarak belirlenmiş.
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Kasamda;
3x12mm'lik fan
2x14mm'lik fan
Vga kendi fanı (Riva Turner ile düşük devirde)
HDD 2x60mm'lik
ram cooler 2x40mm
Şuan çalıştığı belli değil yani, zaman zaman sesli geliyor bende anlamıyorum ses karşı çok hassasım yani, ondan dolayı abartıyor da olabilirim.
Teşekkürler haber için
hadi hayırlısı